La campagne du président américain Joe Biden et ses alliés démocrates ont récolté 264 millions de dollars au deuxième trimestre, dont 127 millions de dollars en juin et un record de collecte de fonds "grassroots" le jour du débat désastreux de Biden contre Donald Trump, a déclaré la campagne de Biden.

L'effort de réélection du président démocrate dispose de 240 millions de dollars de liquidités, selon la campagne.

L'équipe de M. Biden est impatiente de montrer sa capacité à collecter des fonds après la piètre performance du président lors du débat, qui a incité certains démocrates à lui demander de se retirer en tant que candidat du parti à la présidence.

Dimanche et lundi, l'équipe de M. Biden a tenu des réunions téléphoniques difficiles avec d'importants bailleurs de fonds de la campagne qui se demandaient si le démocrate de 81 ans devait rester dans la course à la présidence après sa piètre performance lors du débat.

Le jeudi a été le meilleur jour de la campagne pour la collecte de fonds auprès des petits donateurs, suivi du vendredi, lorsque les inquiétudes suscitées par le débat ont provoqué des vagues de panique dans les cercles démocrates.

"Notre collecte de fonds au deuxième trimestre témoigne de l'engagement et de la croissance de nos partisans qui soutiennent fermement le président et le vice-président, et montre clairement que nos électeurs comprennent le choix qui s'offre à eux dans cette élection entre le président Biden qui se bat pour le peuple américain et Donald Trump qui se bat pour lui-même en tant que criminel condamné", a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de M. Biden, dans un communiqué.

Au cours du deuxième trimestre, 95 % des dons étaient inférieurs à 200 dollars, un point que la campagne a souligné pour montrer le large soutien des Américains moyens plutôt que la dépendance excessive à l'égard des donateurs fortunés.

Les chiffres totaux de la collecte de fonds comprennent les dons à la campagne de M. Biden, au Comité national démocrate et aux comités conjoints de collecte de fonds.

La campagne de réélection a dépensé l'argent pour plus de 200 bureaux de campagne et plus de 1 000 employés dans les États où Biden doit gagner pour l'emporter sur Trump, un républicain, en novembre.

M. Trump a également reçu des dons importants. Sa campagne et le Comité national républicain ont déclaré le mois dernier qu'ils avaient recueilli 141 millions de dollars en mai, soit près du double du mois précédent, grâce à l'afflux de soutien qui a suivi sa condamnation dans un procès pour blanchiment d'argent.