Joe Biden exprime son indignation après la mort de Shinzo Abe

8 juillet (Reuters) - Le président américain Joe Biden a fait part au Premier ministre japonais Fumio Kishida de son indignation après la mort de Shinzo Abe, tué par balles vendredi alors qu'il faisait campagne en vue des élections sénatoriales.

"Le président Biden s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec le Premier ministre Kishida afin de lui faire part sa tristesse et de son indignation et de lui présenter ses condoléances après la mort violente et tragique de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe", a écrit la Maison blanche dans un communiqué.

Un homme a ouvert le feu sur le dirigeant japonais à l'aide d'une arme artisanale alors que ce dernier prononçait un discours.

Touché de deux balles au coeur et au cou, Shinzo Abe, qui avait 67 ans, a été déclaré mort à l'hôpital cinq heures et demi plus tard. (Reportage Eric Beech; version française Camille Raynaud)