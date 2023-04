L'administration du président Joe Biden a demandé vendredi à la Cour suprême des États-Unis d'entendre son appel d'une décision d'un tribunal inférieur contre l'interdiction fédérale des dispositifs "bump stock" qui permettent aux armes semi-automatiques de tirer comme des mitrailleuses.

L'administration défend l'interdiction, imposée par l'ancien président Donald Trump, contre une contestation de Michael Cargill, propriétaire d'un magasin d'armes et défenseur des droits des armes à feu à Austin, au Texas. L'interdiction était une rare mesure de contrôle des armes à feu aux États-Unis, suscitée par une fusillade de masse à Las Vegas en 2017.

En janvier, la 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a donné raison à M. Cargill, en concluant que le Bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), une agence du ministère américain de la Justice, avait reclassé de manière inadmissible les bump stocks comme des mitrailleuses, ce qui est interdit par la loi américaine.

Cette décision "menace de porter gravement atteinte à la sécurité publique", a déclaré le ministère de la justice dans son appel vendredi. Les "bump stocks" permettent à un tireur de tirer des centaines de balles par minute en appuyant une seule fois sur la gâchette. Comme d'autres mitrailleuses, les fusils modifiés avec des bump stocks sont extrêmement dangereux".

Trois autres cours d'appel fédérales ont précédemment confirmé l'interdiction des "bump stocks". La Cour suprême, qui a élargi les droits relatifs aux armes à feu dans une décision majeure l'année dernière, a refusé de réexaminer ces affaires.

Les "bump stocks" utilisent le recul d'un semi-automatique pour lui permettre de glisser d'avant en arrière tout en faisant "buter" le doigt du tireur sur la gâchette, ce qui permet des tirs rapides.

Après qu'un tireur a utilisé des armes équipées de bump stocks lors d'une fusillade en 2017 lors d'un festival de musique country à Las Vegas, tuant 58 personnes et en blessant des centaines d'autres, l'administration de Trump a pris des mesures pour examiner leur légalité.

Dans son règlement de 2019, l'ATF est revenue sur une conclusion antérieure et a classé les bump stocks comme des mitrailleuses, définies par une loi de 1934 appelée National Firearms Act comme des armes qui peuvent "automatiquement" tirer plus d'un coup "par une seule fonction de la gâchette". La loi fédérale interdit la vente ou la possession de mitrailleuses, sous peine d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.

M. Cargill a intenté une action en justice pour contester la règle adoptée par l'ATF en 2019, qui l'obligeait à restituer ses deux "bump stocks". Il est représenté par la New Civil Liberties Alliance, un groupe juridique conservateur.

La Cour suprême, dans un arrêt 6-3 alimenté par ses juges conservateurs, a déclaré en juin 2022 pour la première fois que la Constitution américaine protège le droit de porter une arme de poing en public pour l'autodéfense.

Deux jours après cette décision, M. Biden a promulgué la première grande réforme fédérale sur les armes à feu depuis trente ans. Cette loi fait suite aux fusillades de masse d'Uvalde, au Texas, et de Buffalo, dans l'État de New York, qui ont fait plus de 30 morts, dont 19 enfants dans une école primaire.

En janvier, l'ensemble des juges du 5e circuit a statué à 13 voix contre 3 en faveur de Cargill, mais a laissé à un juge de première instance le soin de déterminer s'il convient d'annuler la règle de l'ATF.