Le président américain Joe Biden se rendra mercredi dans l'État du Wisconsin, où il a obtenu l'investiture du parti démocrate. Il s'efforcera d'obtenir les voix des femmes des banlieues, des électeurs noirs et des Latinos dans le Midwest.

La campagne de Joe Biden a diffusé une nouvelle vidéo intitulée "Let's Go" après que les électeurs de Géorgie ont aidé le président sortant, âgé de 81 ans, à obtenir le dernier des 1 968 délégués nécessaires à l'investiture, ouvrant ainsi la voie à ce qui serait le premier match retour de l'élection présidentielle américaine depuis près de 70 ans.

Ces dernières semaines, M. Biden a intensifié ses attaques contre l'ancien président Donald Trump et ce qu'il a appelé la "campagne de ressentiment, de vengeance et de rétribution de M. Trump qui menace l'idée même de l'Amérique".

À Milwaukee, M. Biden vantera à nouveau les politiques économiques de son administration - bien que cette stratégie n'ait pas réussi à convaincre de nombreux électeurs probables jusqu'à présent - et ouvrira le siège local de la campagne avant de se rendre dans le Michigan jeudi.

Ces visites s'inscrivent dans le cadre d'une campagne éclair d'un mois visant à rallier les partisans de M. Biden et des hauts fonctionnaires de l'administration dans chacun des sept États clés qui pourraient décider de l'élection de 2024. La semaine dernière, M. Biden s'est déjà rendu en Pennsylvanie, en Géorgie et dans le New Hampshire.

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui a fait campagne dans le Colorado mardi, s'est rendue dans le Wisconsin la semaine dernière pour vanter les politiques économiques de la Maison-Blanche et parler des programmes d'apprentissage et des "emplois syndicaux bien rémunérés".

"Maintenant, l'élection générale commence vraiment, et le contraste ne pourrait être plus clair", a déclaré Mme Harris dans un communiqué mardi.

Le Wisconsin est un État politique en pleine bataille que l'équipe Biden veut gagner en novembre afin d'atteindre les 270 votes électoraux requis pour être réélu. En 2020, M. Biden a remporté cet État de près de six millions d'habitants avec moins de 1 % des voix ; en 2016, le Wisconsin a soutenu le candidat républicain, M. Trump.

Les organisateurs disent s'attendre à ce que des centaines de manifestants pro-palestiniens protestent contre la visite de M. Biden à Milwaukee en raison de sa réponse à la guerre d'Israël contre Gaza, déclenchée par l'attaque du 7 octobre du groupe militant palestinien Hamas, qui a tué quelque 1 200 personnes.

Selon les autorités palestiniennes, plus de 30 000 personnes ont été tuées à Gaza à la suite de la riposte militaire d'Israël, et la guerre a suscité la colère d'une partie du noyau dur des électeurs de M. Biden, notamment les jeunes et les progressistes de gauche.