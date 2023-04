Deux douzaines de défenseurs du contrôle des armements ont exhorté le président Joe Biden à profiter du sommet du G7 qui se tiendra le mois prochain à Hiroshima, où a eu lieu le premier bombardement atomique américain de la Seconde Guerre mondiale, pour réaffirmer l'engagement des États-Unis en faveur du désarmement nucléaire et leur volonté d'entamer des discussions sur le contrôle des armements avec la Russie et la Chine.

Les défenseurs de cette cause, dont plusieurs anciens hauts responsables américains du contrôle des armements, ont lancé leur appel dans une lettre envoyée à M. Biden mercredi, qui n'a pas été rendue publique, mais qui a été consultée par Reuters.

Le sommet qui se tiendra du 19 au 21 mai dans la ville japonaise "vous offre une occasion historique de reconnaître les horreurs de la guerre nucléaire", de promouvoir l'objectif du désarmement nucléaire et de promettre "des mesures concrètes pour empêcher une nouvelle course aux armements", écrivent-ils à M. Biden.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cet appel intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la suspension du New START, le dernier pacte de limitation des armes nucléaires conclu entre les États-Unis et la Russie, l'expansion du stock nucléaire de la Chine et l'intensification de l'enrichissement de l'uranium par Téhéran à la suite de la dénonciation par les États-Unis, en 2018, de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015.

La lettre exhorte M. Biden à prononcer un discours lors du sommet du G7 pour reconnaître les "souffrances humaines durables" causées par les bombardements atomiques américains d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, et la "dévastation catastrophique" qu'une guerre nucléaire causerait "à l'échelle mondiale".

M. Biden devrait réaffirmer qu'il est prêt à discuter avec la Russie du déblocage du Nouveau START, qu'il est préoccupé par le développement nucléaire de la Chine et qu'il a invité Pékin à un dialogue "à tous les niveaux" sur la réduction du risque d'erreur de calcul, ont déclaré les signataires.

Il devrait également "créer les conditions d'un progrès en matière de désarmement et empêcher une nouvelle course aux armements" en exhortant la Chine, le Royaume-Uni et la France à geler leurs arsenaux nucléaires tant que les États-Unis et la Russie maintiendront les limites imposées par le traité New START à leurs stocks, ont-ils ajouté.