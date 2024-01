Le président américain Joe Biden a opposé son veto mercredi à une loi visant à annuler la dérogation de son administration aux exigences "Buy America" pour les stations de recharge de véhicules électriques (VE) financées par le gouvernement, selon un haut fonctionnaire américain.

Les législateurs ont adopté de justesse un projet de loi visant à bloquer la dérogation de l'Administration fédérale des autoroutes aux exigences de contenu américain pour l'acier, le fer et les matériaux de construction. Les opposants à la politique de l'administration ont déclaré qu'elle conduirait les contribuables américains à subventionner des produits fabriqués en Chine.

La Maison-Blanche a fait valoir que le projet de loi républicain supprimerait entièrement l'exigence de fabrication nationale pour les chargeurs de véhicules électriques financés par le gouvernement et nuirait à l'industrie manufacturière nationale.

"Cette résolution nuirait aux efforts déployés par mon administration pour encourager les investissements dans des secteurs essentiels et ramener des emplois de qualité aux États-Unis", a déclaré M. Biden dans une déclaration de veto, ajoutant qu'elle "retarderait les progrès significatifs réalisés par mon administration et les États dans la mise en place du réseau de recharge des véhicules électriques".

Le Sénat devrait voter pour tenter d'annuler le veto de M. Biden au cours de la semaine à venir, mais il lui faudrait une majorité des deux tiers, ce qui constitue un obstacle de taille.

L'administration Biden a déclaré que des dérogations à court terme permettraient de procéder rapidement à l'installation de chargeurs pour véhicules électriques. Le Congrès a réservé 7,5 milliards de dollars pour financer les stations de recharge des véhicules électriques.

En vertu de la loi bipartisane de 2021 sur les infrastructures, les projets d'infrastructure fédéraux tels que les chargeurs de véhicules électriques doivent être constitués d'au moins 55 % de matériaux de construction, y compris le fer et l'acier, provenant de sources nationales, et être entièrement fabriqués aux États-Unis.

Les règles adoptées en février ne commencent à imposer l'exigence des 55 % qu'en juillet. Les chargeurs doivent être assemblés dans une usine américaine.

Les chargeurs de VE nécessitent du fer et de l'acier pour certaines de leurs pièces les plus importantes, notamment le cadre structurel interne, les ventilateurs de chauffage et de refroidissement et le transformateur d'alimentation. Les chargeurs avec les armoires qui abritent le produit nécessitent encore plus d'acier, ce qui représente jusqu'à 50 % du coût total des chargeurs dans certains cas.

Les États et les entreprises des États-Unis avaient prévenu que la demande mondiale de chargeurs de véhicules électriques mettait à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement, ce qui rendait difficile, voire impossible, le respect des normes américaines et l'accélération de la construction de nouveaux chargeurs.

Le veto est intervenu le jour même où la campagne de réélection de M. Biden pour 2024

a obtenu

l'appui de l'United Auto Workers, un syndicat politiquement influent qui a demandé la protection de l'administration dans le cadre de la transition vers les véhicules électriques. (Reportage de Trevor Hunnicutt ; reportage complémentaire de David Shepardson ; édition de Marguerita Choy)