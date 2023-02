Joe Biden peut-il recréer l'économie américaine avec laquelle il a grandi ?

Au cours de la seconde moitié de sa vie, M. Biden, 78 ans, a vu la part de la richesse nationale allant à cette classe moyenne diminuer et les gains de la croissance américaine se concentrer dans une poignée de régions. Aujourd'hui, avec un paquet d'investissements d'environ 2 000 milliards de dollars dévoilé mercredi, Biden veut inverser cette tendance d'un demi-siècle et diriger les capitaux vers les personnes et les régions négligées du pays.

Le plan d'emploi et d'infrastructure du démocrate Biden et l'augmentation de l'impôt sur les sociétés pour le financer contrastent avec la déférence envers les marchés privés initiée par les républicains avec l'élection de Ronald Reagan en 1980, et entretenue par des séries de réductions d'impôts et de déréglementation, par les deux partis.

Qu'il s'agisse des mesures prises par Bill Clinton pour réduire l'aide sociale et déréglementer le secteur financier, ou de l'hésitation de Barack Obama à "faire le grand écart" en matière de dépenses lors de la dernière récession, les deux partis hésitent à intervenir trop profondément depuis des décennies.

L'Amérique rurale et la Rust Belt ont pâli et peu de progrès ont été réalisés pour combler les écarts de richesse entre Noirs et Blancs.

Graphique : Richesse des ménages blancs par rapport aux Noirs et aux Latinos https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/SPENDING/xklpyryxrvg/

Le plan de Biden rappelle les leaders démocrates de ses années de jeune adulte dans les années 1960 - l'accent mis par le président John Kennedy sur les projets publics tels que l'alunissage, ou la Grande Société de Lyndon Johnson visant à renforcer le filet de sécurité sociale. Il fait également écho à la loi de 1956 du président Dwight Eisenhower, qui voulait que le gouvernement paie en grande partie la construction des autoroutes interétatiques.

"Je suis frappé par l'échelle, la structure", a déclaré Simon Johnson, professeur d'économie au MIT, à propos du plan de Biden. "Ils semblent avoir intégré l'idée que l'on peut stimuler la productivité, la croissance, et la répartir dans tout le pays", avec les bons investissements publics.

UNE BATAILLE ÉPIQUE S'ANNONCE

La bataille autour de cette législation au Congrès américain s'annonce épique.

Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, a laissé entendre mercredi que tout projet de loi proposé par les démocrates pourrait être un "cheval de Troie pour une augmentation massive des impôts". Les républicains ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas les efforts des démocrates pour injecter des objectifs tels que l'arrêt du changement climatique ou l'égalité dans un projet de loi sur les dépenses.

La proposition fait suite aux plus de 5 000 milliards de dollars engagés l'année dernière dans la lutte contre le coronavirus, dont une grande partie a été utilisée pour les paiements directs aux familles et aux chômeurs.

Les cicatrices de la pandémie peuvent être profondes, et le pipeline proposé de dollars fédéraux dans les communautés, la recherche technologique et les projets de construction générateurs d'emplois sont un moyen de maintenir la guérison en cours, selon l'administration.

De nombreuses idées du plan percolent dans les universités et autres institutions depuis des années.

M. Johnson, par exemple, a fait valoir dans un livre publié en 2019 que le capital privé ne remplacera jamais complètement les investissements publics dans des domaines tels que les nouveaux réseaux de services publics ou la recherche fondamentale complexe.

L'approche de Biden se distingue sans doute par l'ampleur de ce qu'elle veut affronter d'un seul coup - des déficiences des services de garde d'enfants aux stations de recharge des véhicules électriques - et par son diagnostic des besoins.

Le déclin démographique et économique des petites villes et de nombreuses villes de taille moyenne est en cours depuis des décennies sous les présidents démocrates et républicains, alors même que les discours des uns et des autres promettaient de l'inverser.

La part du PIB américain consacrée aux traitements et salaires a également diminué, ce qui, selon de nombreux économistes, contribue à l'augmentation des inégalités.

Graphique : Part du travail en déclin https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/SPENDING/yzdpxezyyvx/

M. Biden veut mettre les deniers publics au service de cette promesse en proposant des programmes d'infrastructure et en finançant des centres de recherche pour tenter d'égaliser les chances entre l'Amérique moyenne et les San Francisco et Boston du monde entier.

Il y a plusieurs décennies, les États-Unis consacraient 2 % de leur PIB à la recherche et au développement, a noté M. Biden dans un discours prononcé mercredi. Ce chiffre est aujourd'hui inférieur à 1 %, alors même que d'autres pays ont augmenté leurs investissements.

Graphique ; dépenses en R&D du gouvernement américain https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/SPENDING/nmopargnxva/

"Nous avons pris du retard", a-t-il déclaré. "Le reste du monde se rapproche et se rapproche rapidement. Nous ne pouvons pas moins continuer ainsi."

Le plan "représente un effort majeur pour s'attaquer aux inégalités géographiques croissantes du pays .... Il montre une compréhension de la façon dont les infrastructures peuvent créer l'accès et les opportunités - ou les isoler", a déclaré Kenan Fikri, directeur de recherche du groupe bipartisan Economic Innovation Group.

L'écart de richesse entre les Noirs et les Blancs a peu progressé au cours des 30 dernières années, même si 16 d'entre elles se sont déroulées avec des Démocrates à la Maison Blanche.

La proposition de M. Biden vise à investir dans les communautés noires, notamment celles qui sont touchées par la pollution portuaire ou d'autres atteintes à l'environnement, et dans les industries comptant une grande proportion de travailleurs noirs.

UN RADICAL IMPROBABLE

À première vue, Biden est une figure improbable pour pousser un changement aussi radical dans la politique fédérale. Il a accédé pour la première fois à la fonction publique en 1970, l'année où la part des travailleurs américains dans le revenu national a atteint un sommet. Il a fait une longue carrière en travaillant à partir du centre démocrate qu'il cherche maintenant à transformer, en soutenant des projets de loi favorables aux banques qui lui ont valu des critiques pendant sa campagne.

Mais il est devenu président au cours d'une année où les arguments contre l'intervention du gouvernement qu'il a entendus en tant que sénateur et en tant que vice-président sous Obama semblent avoir fait leur temps.

Certains des anciens collègues de Biden, notamment des économistes démocrates tels que Lawrence Summers, affirment que Biden est à côté de la plaque.

Dans ses commentaires sur le plan de relance en février, Summers a reconnu qu'il y avait "d'énormes souffrances" mais a déclaré que "cela va bien au-delà de ce qui est nécessaire."

D'autres disent qu'il est temps de donner à l'aile plus libérale du parti, en sommeil depuis des décennies, le temps de faire valoir ses arguments une fois de plus - et poussent Biden à aller encore plus loin.

"C'est loin d'être suffisant", a déclaré Alexandria Ocasio-Cortez, membre démocrate du Congrès de New York.