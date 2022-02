Joe Biden plaide à New York pour un contrôle des armes à feu

NEW YORK, 3 février (Reuters) - Le président des États-Unis Joe Biden a souligné jeudi à New York les efforts de son administration pour réduire la violence liée aux armes à feu et faire front commun avec le maire Eric Adams, après une série de crimes violents qui a secoué la ville.

Biden et le procureur général Merrick Garland se sont rendus à "Big Apple" au lendemain des funérailles de deux policiers abattus le mois dernier en répondant à un appel d'urgence.

Ces meurtres s'inscrivent dans le cadre d'une recrudescence générale de la violence armée dans les villes américaines, dont Philadelphie et Chicago, depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020.

La Maison blanche et les démocrates font face à des accusations de laxisme en matière de criminalité de la part des républicains, qui leur reprochent aussi de vouloir réduire les financements de la police à l'approche des élections de mi-mandat en novembre prochain.

"Nous ne sommes pas pour couper les fonds, nous sommes pour les augmenter", s'est défendu Joe Biden, rejetant explicitement les appels venus de l'aile gauche de son parti après le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par des policiers en 2020.

L'administration fédérale souhaite notamment investir davantage dans les forces de police issues des minorités, mais aussi augmenter le nombre de travailleurs sociaux, à New York en particulier, a-t-il souligné.

Joe Biden a mis en avant le plan en cinq parties dévoilé en juin par son administration, qui vise également à limiter la circulation des armes à feu. Il a aussi annoncé de nouvelles mesures destinées à lutter contre le trafic d'armes entre les États du sud des Etats-Unis et ceux du Nord-Est à empêcher la remise en liberté des récidivistes.

"Ce n'est pas une violation du Second amendement pour qui que ce soit", a insisté Joe Biden en référence à l'amendement de la Constitution américaine qui garantit à chaque Américain le droit de posséder une arme à feu. "Aucun amendement n'est une vérité absolue. Il n'était pas possible d'acheter un canon quand cet amendement a été adopté. Il n'y a aucune raison que l'on puisse acheter certains fusils d'assaut."

Le ministère de la Justice a annoncé de son côté des mesures contre les armes dites fantômes, des armes artisanales non enregistrées et non traçables, qui peuvent être fabriquées avec une imprimante 3D. (Reportage Jarrett Renshaw, version française Augustin Turpin et Tangi Salaün)