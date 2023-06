Les alliés démocrates du président américain Joe Biden prévoient une collecte de fonds privée à Chicago avec le gouverneur milliardaire de l'Illinois J.B. Pritzker dès ce mois-ci, selon deux personnes informées des projets du président.

La date précise de cet événement n'a pas été confirmée et un porte-parole de la campagne présidentielle de Joe Biden s'est refusé à tout commentaire.

Les premiers événements organisés par M. Biden à l'intention des grands donateurs permettront de tester l'attrait du président auprès des électeurs fortunés, l'objectif étant de collecter des centaines de millions de dollars au cours des prochains mois. La campagne, qui a été officiellement lancée le 25 avril, prévoit de multiplier les événements de collecte de fonds au cours du mois.

Les conseillers estiment qu'une forte collecte de fonds permettra à M. Biden, qui est presque certain d'obtenir l'investiture du parti démocrate, de se démarquer du parti républicain qui choisit ses candidats parmi un large éventail de candidats, dont le favori Donald Trump, l'ancien président battu par M. Biden en 2020. M. Biden a levé plus d'un milliard de dollars en 2020.

Deux autres candidats, l'ancien vice-président Mike Pence et l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, devraient entrer dans la course cette semaine.

M. Pritzker est considéré comme un allié important de M. Biden et une étoile montante du parti démocrate. Il a fait don de plus d'un million de dollars à M. Biden avant 2020 et s'est engagé à contribuer au financement de la convention nationale du parti démocrate, qui se tiendra à Chicago du 19 au 22 août 2024.

Les collaborateurs de Joe Biden surveillent de près le 30 juin, date de clôture des comptes trimestriels de collecte de fonds. Les campagnes annoncent les résultats de ces collectes de fonds à la mi-juillet, et ce chiffre sera un signe de l'efficacité des efforts de collecte de fonds de la campagne de Joe Biden.

Jusqu'à présent, la campagne de Joe Biden n'a organisé qu'une poignée d'événements, principalement à l'intention des donateurs et des bénévoles. Deux événements organisés par M. Biden le mois dernier à New York ont permis de récolter plus de 3 millions de dollars, selon une personne au fait de ces chiffres.

Au cours des semaines qui ont suivi le lancement de sa campagne, Joe Biden a dû faire face à la crise du plafond de la dette, qui a été résolue ce week-end par la signature d'un accord bipartisan.