Le président des États-Unis, Joe Biden, a organisé samedi la plus grande célébration de la Fierté dans l'histoire de la Maison Blanche, appelant à de nouvelles mesures pour protéger les droits et la sécurité des personnes LGBTQ+ face à une série d'attaques et de lois qu'il a qualifiées de "terrifiantes".

M. Biden, un démocrate, a exhorté le Congrès à adopter la "loi sur l'égalité", qui modifierait la loi sur les droits civils de 1964 pour inclure l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans la protection, au même titre que la race, la religion, le sexe et l'origine nationale, et pour interdire les armes d'assaut.

Des milliers d'invités ont pique-niqué sur la pelouse sud, dont le secrétaire aux transports Pete Buttigieg, première personne ouvertement LGBTQ à occuper un poste ministériel, et la secrétaire adjointe à la santé et aux services sociaux, l'amiral Rachel Levine, première personne ouvertement transgenre à être confirmée par le Sénat.

M. Biden a indiqué que parmi les invités figuraient également des survivants des fusillades meurtrières qui ont eu lieu dans la boîte de nuit LGTBQ Club Q à Colorado Springs en novembre dernier et au Pulse, une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride, en 2016.

Ces attaques et une multitude de projets de loi dans des États dirigés par des républicains visant les jeunes transgenres, interdisant aux enseignants d'aborder la question du genre ou de la sexualité avec de jeunes enfants et proposant ou adoptant des lois limitant les spectacles de travestis ont créé un environnement menaçant pour les personnes LGTBQ, a déclaré M. Biden.

"Lorsque des familles de tout le pays sont confrontées à la décision déchirante de déménager dans un autre État pour protéger leur enfant de lois dangereuses contre les LGTBQ, nous devons agir. Nous devons nous opposer aux centaines de projets de loi insensibles et cyniques qui ont été présentés dans les États et qui visent les enfants transgenres, terrifient les familles et criminalisent les médecins et les infirmières", a déclaré M. Biden.

"Ces projets de loi et ces lois s'attaquent aux valeurs et aux libertés les plus fondamentales que nous avons en tant qu'Américains", a-t-il ajouté, suscitant les acclamations et les applaudissements de la foule, dont beaucoup portaient des couleurs arc-en-ciel, des shorts et des robes de soleil, et dont certains étaient déguisés en travestis.

De nombreuses personnes ont scandé "quatre ans de plus" alors qu'il approchait de la fin de son discours.

La première dame, Jill Biden, a déclaré que la célébration avait pour but de "trouver la joie" et de "célébrer la beauté et la résilience" de la communauté LGBTQ face aux menaces croissantes qui pèsent sur leurs vies et leurs droits.

"Aujourd'hui, nous disons haut et fort que vous appartenez à la communauté, que vous êtes beaux, que vous êtes aimés", a-t-elle déclaré. "Que cela vous rappelle que vous n'avez pas à affronter ces batailles seuls. Vous n'êtes jamais seul."

La célébration a été reportée à jeudi en raison de la fumée dégagée par les incendies de forêt au Canada.

M. Biden a annoncé cette semaine de nouvelles mesures visant à limiter les interdictions de livres et les crimes de haine, à aider les jeunes transgenres à accéder à de meilleurs soins et à renforcer la coordination fédérale afin de "mieux protéger les célébrations de la fierté, les marches, les centres communautaires, les prestataires de soins de santé et les petites entreprises".

La Floride a été à l'avant-garde des restrictions visant la communauté LGBTQ sous le gouverneur Ron DeSantis, qui affirme que les mesures protègent les enfants, et s'est récemment lancée dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024 pour défier M. Biden.

En tant que président, M. Biden a annulé l'interdiction faite aux personnes transgenres de servir dans l'armée, a pris un nouveau décret pour mettre fin aux thérapies de conversion et a signé la loi sur le respect du mariage, qui reconnaît au niveau fédéral les mariages entre personnes de même sexe.

Selon les sondages Gallup, le soutien des Américains au mariage homosexuel a doublé depuis la fin des années 1990 pour atteindre plus de 70 %, et le pourcentage de personnes qui s'identifient comme LGBTQ a doublé au cours de la dernière décennie pour atteindre plus de 7 %.

Plus de 70 projets de loi considérés comme anti-LGBTQ par la Human Rights Campaign ont été adoptés par les assemblées législatives des États au cours de cette session, soit le double du record de l'année dernière, et plus de 500 ont été déposés.