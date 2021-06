Joe Biden recevra vendredi le président afghan à la Maison blanche

WASHINGTON, 20 juin (Reuters) - Joe Biden recevra vendredi son homologue afghan Ashraf Ghani à la Maison blanche pour discuter du retrait des troupes américaines d'Afghanistan dans un contexte de violences accrues entre les forces de Kaboul et les taliban à travers le pays.

Le président américain invitera également le président du Haut Conseil afghan pour la réconciliation nationale, Abdullah Abdullah, a indiqué dimanche la Maison blanche dans un communiqué.

Depuis que Joe Biden a annoncé en avril dernier le retrait du contingent américain d'ici au 11 septembre, après vingt ans d'intervention militaire dans le pays, les taliban se sont emparés d'au moins 30 districts, sur les quelque 400 que compte l'Afghanistan.

Un haut responsable afghan a déclaré qu'Ashraf Ghani s'efforcera d'obtenir des Etats-Unis l'assurance que Washington continuera à soutenir les forces gouvernementales afghanes une fois achevé son retrait.

Le président américain a souligné que les Etats-Unis continueraient de fournir à Kaboul un soutien diplomatique, économique et humanitaire et de garantir que le pays ne redeviendra jamais un nouveau havre pour des groupes terroristes. (Humeyra Pamuk, avec Hamid Shalizi à Kaboul et Rupam Jain à Bombay, version française Jean-Stéphane Brosse)