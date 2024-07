Le président américain Joe Biden s'entretiendra pour la première fois avec le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer à la Maison Blanche mercredi, a annoncé la Maison Blanche lundi.

M. Biden accueillera également jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy à l'occasion du sommet de l'OTAN qui se tient cette semaine à Washington, a déclaré à la presse le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby.

Lors de sa rencontre avec M. Starmer, M. Biden prévoit de "souligner l'importance de continuer à renforcer la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

Elle a ajouté que les deux dirigeants auraient l'occasion de discuter de la coopération entre les États-Unis et le Royaume-Uni sur toute une série de questions allant de l'Ukraine à la guerre entre Israël et Gaza, en passant par la nécessité de veiller à ce que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires et de faire face aux menaces que les Houthis, soutenus par l'Iran, font peser sur le transport maritime commercial.

Les dirigeants discuteront également de la poursuite de la coopération dans des domaines tels que la protection des technologies avancées et le développement de solutions en matière de climat et d'énergie propre.