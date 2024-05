Le president Joe Biden devoilera mercredi a Philadelphie une nouvelle coalition destinee a courtiser les electeurs noirs, un bloc electoral essentiel qui montre des signes de faiblesse pour les democrates a l'approche des elections de novembre.

Les electeurs noirs ont toujours vote pour Joe Biden et les democrates, mais les sondages montrent qu'ils pourraient etre moins favorables a Joe Biden cette annee, alors que leur soutien a son rival Donald Trump dans les sondages nationaux et d'Etat a ete etonnamment eleve pour un republicain.

Les democrates ont longtemps mise sur de bons resultats a Philadelphie - et plus recemment dans sa banlieue - pour compenser leur faiblesse dans les regions plus conservatrices de Pennsylvanie, un Etat tres divise que M. Biden a remporte de justesse en 2020. La campagne ne craint pas que les electeurs noirs de la ville se tournent vers M. Trump, mais qu'un trop grand nombre d'entre eux ne participent pas a l'election.

M. Biden doit s'exprimer au Girard College, un internat historique fonde pour accueillir des orphelins blancs et pauvres, qui a ete desegrege en 1968, au terme d'une lutte de 14 ans menee par des militants des droits civiques.

Il sera accompagne de la vice-presidente Kamala Harris et de plusieurs democrates noirs locaux et nationaux de premier plan, dont le gouverneur du Maryland, Wes Moore, et le president du Congressional Black Caucus, Steven Horsford, du Nevada.

Cet evenement marquera le lancement officiel de la campagne Black Voters for Biden-Harris.

Au debut du mois, M. Trump a organise un rassemblement dans le quartier du South Bronx, a New York, dans le cadre de ses efforts visant a exploiter l'affaiblissement du soutien dont beneficie M. Biden aupres des electeurs hispaniques et noirs.

Ce sera le troisieme voyage de M. Biden a Philadelphie - et le sixieme en Pennsylvanie - cette annee. Il continue a se concentrer sur l'Etat pivot ou les sondages montrent qu'il est a peine derriere M. Trump.

En Pennsylvanie, M. Biden fait un peu moins bien qu'il y a quatre ans aupres des electeurs noirs, bien qu'il remporte encore la grande majorite d'entre eux, selon un sondage New York Times/Philadelphia Inquirer/Siena College publie la semaine derniere.

Il a ete choisi par 69 % des electeurs noirs aujourd'hui, contre 79 % en juin 2020.

Dans le dernier sondage, M. Trump etait en tete dans l'ensemble de l'Etat.