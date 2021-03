Joe Biden s'adressera jeudi à la nation américaine

WASHINGTON, 8 mars (Reuters) - Joe Biden s'adressera à la nation américaine à une heure de grande écoute, jeudi, pour la première fois depuis son accession à la présidence américaine le 20 janvier, a déclaré la porte-parole de la Maison blanche lundi.

La date de cette allocution a été choisie pour coïncider avec le premier anniversaire des premières mesures de confinement mises en place aux Etats-Unis pour combattre la pandémie de COVID-19, a expliqué Jen Psaki.

Joe Biden axera son discours sur les nombreux sacrifices endurés par les Américains durant un an, sur les pertes en vies humaines et sur les efforts de lutte contre le coronavirus et de retour à une vie "normale", a-t-elle ajouté. (Pete Schroeder, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Matthieu Protard)