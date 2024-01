Le président Joe Biden célébrera le troisième anniversaire des attentats du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis par un discours politique près du site historique de la guerre d'Indépendance à Valley Forge, où il affirmera que son principal rival républicain Donald Trump représente une menace existentielle pour la démocratie, a annoncé mercredi sa campagne de réélection.

L'étape près du campement de guerre en Pennsylvanie sera suivie d'une visite de campagne lundi à l'église Mother Emanuel AME de Charleston, en Caroline du Sud, où un suprémaciste blanc a tué 9 paroissiens en 2015 dans cette église noire historique. M. Biden se concentrera sur ce que la campagne a décrit comme des menaces croissantes de violence politique.

Ensemble, les deux visites représenteront les attaques publiques les plus directes de M. Biden au cours de ce cycle électoral contre M. Trump et le parti républicain qu'il contrôle, ce qui représente un changement de ton après avoir passé une grande partie de l'année 2023 à vanter les mérites de sa législation et de l'économie.

"L'année prochaine, les électeurs n'auront pas simplement à choisir entre des philosophies de gouvernement concurrentes. Le choix du peuple américain en novembre 2024 portera sur la protection de notre démocratie et des libertés fondamentales de chaque Américain", a déclaré Julie Chávez Rodríguez, directrice de campagne de Joe Biden.

Des milliers de partisans de Donald Trump ont attaqué le Capitole le 6 janvier 2021 pour tenter d'empêcher la certification officielle de la défaite électorale du président républicain, causant des millions de dollars de dégâts. Quatre personnes sont mortes le jour de l'attaque, et un agent de la police du Capitole qui a lutté contre les émeutiers est mort le lendemain. Depuis, quatre agents ont perdu la vie et 140 autres ont été blessés.

M. Trump fait face à des accusations fédérales pour ses tentatives de grande envergure visant à renverser l'élection de 2020 et a été exclu des bulletins de vote dans le Colorado et le Maine en raison du rôle qu'il a joué dans le déclenchement de l'attaque du Capitole. Les avocats de M. Trump ont contesté le fait qu'il se soit livré à une insurrection et ont fait valoir que les propos qu'il a tenus à ses partisans le jour de l'émeute de 2021 étaient protégés par son droit à la liberté d'expression.

Selon le dernier sondage Reuters/Ipsos, M. Trump détient une avance marginale de 2 points dans un face-à-face, 38 % contre 36 %, 26 % des personnes interrogées se disant incertaines ou susceptibles de voter pour quelqu'un d'autre. Selon ce sondage, M. Trump est largement en tête de la course à l'investiture républicaine.

Dans les semaines à venir, la campagne de réélection de Joe Biden va multiplier les opérations et les événements, notamment en recrutant des directeurs clés dans les 50 États et en diffusant de nouvelles publicités.

La vice-présidente Kamala Harris devrait également s'exprimer en Caroline du Sud, un État où le vote est anticipé, samedi, puis à l'occasion de la journée Martin Luther King Jr. à la fin du mois, où elle devrait également transmettre un message sur les menaces qui pèsent sur la démocratie à l'électorat démocrate de cet État, majoritairement noir.