Le président américain Joe Biden a déclaré qu'une "crise avait été évitée" vendredi lors de son premier discours depuis le bureau ovale de la Maison Blanche, en se félicitant de l'adoption d'un projet de loi visant à relever le plafond de la dette américaine et à réduire les dépenses.

M. Biden, un démocrate, a déclaré qu'il signerait le projet de loi samedi, mettant ainsi fin à des mois d'incertitude et évitant ce qui aurait été le premier défaut de paiement des États-Unis dès le 5 juin.

"Il était essentiel de parvenir à un accord et c'est une très bonne nouvelle pour le peuple américain. Personne n'a obtenu tout ce qu'il voulait. Mais le peuple américain a obtenu ce dont il avait besoin", a déclaré M. Biden, assis à l'historique "Resolute Desk" dans le bureau présidentiel.

Après des négociations passionnantes, le Sénat et la Chambre des représentants ont adopté cette semaine un projet de loi qui relève le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars.

M. Biden a déclaré que pour préserver les progrès économiques des États-Unis, il était essentiel de maintenir la confiance et le crédit du pays. La nouvelle loi a permis d'éviter une crise.

"Les enjeux n'auraient pas pu être plus importants", a déclaré M. Biden.

Le président, qui est candidat à sa réélection, a rappelé d'autres projets de loi bipartisans qu'il a signés et a proposé des éloges à Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants, qui a été son principal partenaire de négociation.

"Le vote final dans les deux chambres a été écrasant", a déclaré M. Biden. Le Sénat a approuvé le projet de loi par 63 voix contre 36, et la Chambre par 314 voix contre 117.

L'agence de notation Fitch Ratings a indiqué vendredi que la note de crédit "AAA" des États-Unis resterait sous surveillance négative, malgré l'accord qui permettra au gouvernement de faire face à ses obligations.

Les présidents américains ont généralement réservé un discours depuis le Bureau ovale aux événements les plus importants et les plus dramatiques : les attentats du 11 septembre 2001, par exemple, ou l'explosion de la navette spatiale Challenger.

La Maison-Blanche a indiqué que M. Biden prononçait son discours dans le bureau ovale en raison de la gravité de la situation si le plafond de la dette n'était pas relevé.

L'ancien président Ronald Reagan s'est adressé à la nation depuis le Bureau ovale après l'explosion de la navette spatiale Challenger en 1986, et l'ancien président George W. Bush a utilisé ce lieu pour s'adresser au pays après les attentats du 11 septembre 2001. L'ancien président Barack Obama s'est exprimé depuis le bureau ovale à la suite de la marée noire provoquée par BP en 2010 sur la côte du Golfe du Mexique.

M. Biden, qui est entré en fonction en janvier 2021, s'est déjà adressé à la nation à des heures de grande écoute, notamment lors de ses discours sur l'état de l'Union depuis le Capitole et dans la salle Est de la Maison-Blanche lors de la pandémie de grippe A (COVID-19).

Mais le discours de vendredi soir est le premier qu'il prononce depuis le Bureau ovale, un lieu qui souligne le pouvoir et l'autorité de la présidence, alors que M. Biden brigue un second mandat face à des candidats républicains de plus en plus nombreux.