Le président américain Joe Biden souhaite que le syndicat de l'automobile UAW et les principaux constructeurs automobiles travaillent 24 heures sur 24 pour éviter une grève, a déclaré mercredi le conseiller économique de la Maison Blanche, Jared Bernstein.

M. Biden a encouragé les parties à rester à la table des négociations et à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour parvenir à un accord gagnant-gagnant qui maintienne les travailleurs de l'UAW au cœur de notre avenir automobile", a déclaré M. Bernstein.

À la question de savoir si M. Biden fera appel à des négociateurs ou s'impliquera plus activement, M. Bernstein a répondu que les présidents étaient très engagés.

M. Biden a rencontré le président de l'UAW dans le bureau ovale, l'a appelé le jour de la fête du travail et a appelé les dirigeants des trois constructeurs automobiles avant son départ pour le G20 la semaine dernière afin de les encourager à faire des offres plus ambitieuses pour rester à la table des négociations. (Reportage de Jeff Mason ; édition de Heather Timmons et Nick Zieminski)