Joe Biden soutient l'accord sénatorial sur les frontières et promet de fermer la frontière lorsqu'il sera débordé

Le 27 janvier 2024 à 01:18

Le président Joe Biden a déclaré vendredi que l'accord sur la frontière négocié au Sénat américain constituait l'ensemble de réformes "le plus dur et le plus équitable" possible et a promis de fermer la frontière le jour où il signerait le projet de loi.

"Ce qui a été négocié serait, s'il est adopté, l'ensemble de réformes le plus sévère et le plus équitable pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays", a déclaré M. Biden dans un communiqué. "Il me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d'urgence pour fermer la frontière lorsqu'elle est débordée. Et si cette autorité m'est accordée, je l'utiliserai le jour où je signerai le projet de loi", a-t-il ajouté. Les commentaires de M. Biden interviennent après que les discussions bipartites au Sénat américain sur un accord relatif à la sécurité des frontières, que certains ont posé comme condition à l'octroi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine, ont atteint un point critique, ont déclaré des législateurs jeudi. Un petit groupe de sénateurs a passé des mois à essayer d'élaborer un accord pour faire face au flux de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans le cadre de ces négociations, la Maison-Blanche a accepté la création d'un nouveau pouvoir d'expulsion des migrants qui permettrait aux migrants qui franchissent illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique d'être rapidement renvoyés au Mexique si le nombre d'arrestations quotidiennes dépasse 4 000 par jour, ont déclaré deux sources au fait de la question. Si les arrestations dépassent les 5 000 par jour, le recours à l'autorité d'expulsion deviendrait obligatoire, ont-elles précisé. En décembre, les arrestations se sont élevées en moyenne à plus de 8 000 par jour, selon les statistiques du gouvernement américain publiées vendredi. Ce pouvoir étendu serait comparable à la politique du titre 42 de l'ère COVID mise en place par l'ancien président Donald Trump pendant la pandémie et à laquelle M. Biden a mis fin en mai 2023. Mais les négociations ont récemment rencontré une opposition croissante de la part des républicains alignés sur Donald Trump, le favori pour l'investiture de leur parti à l'élection présidentielle. Plus tôt dans la journée, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré que l'accord du Sénat sur les frontières était "mort à l'arrivée" dans sa forme actuelle, a rapporté CNN, citant une lettre adressée aux législateurs républicains de la Chambre des représentants. Les républicains alignés sur Trump sont devenus plus volubiles dans leur scepticisme depuis que l'ancien président s'est rendu sur les médias sociaux pour mettre en garde contre tout accord qui n'apporterait pas tout ce que les républicains veulent pour fermer les postes-frontières. Les républicains du Congrès américain bloquent le financement d'urgence de l'Ukraine alors que les législateurs tentent de négocier un accord visant à renforcer la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. M. Biden a également exhorté le Congrès, vendredi, à fournir les fonds qu'il avait demandés en octobre pour sécuriser la frontière. " Il s'agit notamment de 1 300 agents de patrouille frontalière supplémentaires, de 375 juges de l'immigration, de 1 600 agents chargés des demandes d'asile et de plus de 100 machines d'inspection de pointe pour aider à détecter et à stopper le fentanyl à notre frontière sud-ouest", a déclaré le président.