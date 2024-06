Le président américain Joe Biden va exhorter les dirigeants du Groupe des Sept (G7) à soutenir les négociations en vue d'un cessez-le-feu et à encourager le Hamas à accepter une proposition soutenue par Israël, a déclaré jeudi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan.

S'adressant aux journalistes en marge d'une réunion des dirigeants du G7 dans le sud de l'Italie, M. Sullivan a déclaré que le monde devrait encourager le groupe militant palestinien à accepter la proposition et à éviter l'impasse.

M. Sullivan a déclaré qu'Israël soutenait une proposition de cessez-le-feu pour la guerre qui dure depuis huit mois dans la bande de Gaza, et que l'objectif était de combler les lacunes avec le Hamas et de parvenir rapidement à un accord.

Le Hamas a accueilli favorablement la proposition de cessez-le-feu, mais insiste sur le fait que tout accord doit garantir la fin de la guerre, ce qu'Israël rejette toujours. Israël a décrit la réponse du Hamas à la nouvelle proposition de paix des États-Unis comme un rejet total.

Depuis une brève trêve d'une semaine en novembre, les tentatives répétées d'organiser un cessez-le-feu ont échoué, le Hamas insistant sur la nécessité d'une fin permanente de la guerre et d'un retrait total d'Israël de Gaza.

M. Sullivan a indiqué que le Hamas avait soumis une proposition modifiée comportant quelques changements mineurs qui pourraient être résolus, ainsi que d'autres qui ne correspondaient pas à ce que M. Biden avait présenté ou qui avait été adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU.

"Notre objectif est de trouver un moyen de combler les lacunes restantes et de parvenir à un accord", a-t-il déclaré, ajoutant que les discussions se poursuivraient avec le Qatar et l'Égypte, qui, à leur tour, travailleraient avec le Hamas pour parvenir à un accord aussi rapidement que possible.

M. Sullivan a souligné qu'Israël soutenait la proposition de cessez-le-feu présentée par M. Biden dans son discours du 31 mai, ajoutant qu'il n'avait entendu aucun dirigeant israélien remettre en cause cet accord.

Le Hamas a précipité la guerre lorsque des militants de la bande de Gaza, sous blocus israélien, ont pris d'assaut le sud d'Israël de manière foudroyante le 7 octobre dernier, tuant environ 1 200 personnes et ramenant plus de 250 otages dans l'enclave, selon les décomptes israéliens.

L'invasion et le bombardement de Gaza par Israël depuis cette date ont tué au moins 37 000 personnes, selon le ministère de la santé du territoire. On craint que des milliers d'autres personnes soient mortes ou ensevelies sous les décombres, et la plupart des 2,3 millions d'habitants ont été déplacés.

M. Biden devrait informer les dirigeants du G7 sur les négociations relatives au cessez-le-feu et sur la manière dont leurs pays pourraient soutenir le processus, a indiqué M. Sullivan, soulignant les implications plus larges de l'aggravation des tensions entre Israël et le Liban.

M. Biden évoquera "l'intensité et la portée croissantes des frappes du Hezbollah en Israël, y compris dans des zones civiles", a indiqué M. Sullivan, ajoutant qu'un cessez-le-feu à Gaza contribuerait à ramener le calme dans cette région également.

Les chefs d'État et de gouvernement du G7 échangeront également leurs points de vue sur ce qu'il a appelé "la menace permanente que représente l'Iran, tant en ce qui concerne le soutien qu'il apporte à des forces mandataires qu'en ce qui concerne le programme nucléaire iranien, pour lequel nous continuons d'éprouver de graves inquiétudes".