Les campagnes présidentielles du démocrate Joe Biden et du républicain Donald Trump savent de quoi elles veulent parler lors de leur débat télévisé à fort enjeu du mois prochain, et elles tentent maintenant de convaincre la chaîne d'information CNN de jouer le jeu.

Le président Biden et l'ancien président Trump, son prédécesseur, se rencontreront à Atlanta le 27 juin pour le premier des deux débats qu'ils ont convenu d'organiser, un événement qui attirera des millions de téléspectateurs et pourrait cimenter les préférences de nombreux électeurs dans le cadre d'une élection très disputée le 5 novembre.

Selon une note de campagne consultée par Reuters, Joe Biden a trois sujets de prédilection : le droit à l'avortement, l'état de la démocratie et l'économie.

L'équipe de M. Trump a indiqué que l'immigration, la sécurité publique et l'inflation étaient des questions clés avant le débat. Jeudi, Donald Trump est devenu le premier président américain à être reconnu coupable d'un crime lorsqu'un jury new-yorkais l'a déclaré coupable d'avoir falsifié des documents pour dissimuler un paiement destiné à faire taire une star du porno avant l'élection de 2016.

Il n'est pas surprenant que chaque équipe de campagne ait choisi des sujets qui, selon elle, correspondent aux points forts perçus par les candidats dans le débat et les ait signalés publiquement, y compris à la chaîne.

Ce n'est pas nouveau. Par le passé, les campagnes ont fait pression sur les organisateurs des débats pour qu'ils fixent les règles, les thèmes et d'autres détails.

Toutefois, ce cycle électoral présente une situation presque sans précédent : depuis 1960, année qui a marqué le début de l'ère des débats présidentiels télévisés, aucun organe d'information n'a eu le contrôle total des conditions et des paramètres de deux débats entre les deux principaux candidats. Plus récemment, la Commission bipartisane des débats présidentiels a parrainé ces débats.

Cette commission a été créée en 1987 pour régler les différends entre les deux principaux partis politiques dans le cadre d'un forum bipartisan. Certains débats précédents avaient été organisés par la League of Women Voters, un groupe civique, mais les partis démocrate et républicain voulaient davantage de contrôle.

Il reste à savoir si CNN, la chaîne d'information de Warner Bros Discovery, respectera les souhaits des candidats en ce qui concerne les thèmes abordés. CNN s'est refusé à tout commentaire.

Outre les thèmes, CNN et la chaîne d'information ABC, qui organise un débat en septembre, contrôlent les personnes présentes dans la salle, le temps dont disposent les candidats pour répondre, les autres médias qui peuvent partager les images des débats et le fonctionnement du système de sourdine proposé par la campagne de Joe Biden pour les microphones.

Frank Fahrenkopf, coprésident de la commission, a déclaré que les chaînes évitaient auparavant de parrainer leurs propres débats en raison des conflits entre l'organisation d'un événement médiatique et sa couverture, ainsi que du casse-tête que représente la création d'un forum équitable dans un contexte de lobbying de la part des deux camps.

"Je ne pense pas que cela fonctionnera, mais observons la situation et voyons ce qui se passera", a-t-il déclaré.

Les modérateurs des précédents débats organisés par la commission ont dévoilé les grands thèmes à l'avance, mais rien n'indique pour l'instant que les présentateurs de CNN, Jake Tapper et Dana Bash, aient l'intention de faire de même. La chaîne ABC, qui fait partie du groupe Walt Disney Co, organisera un deuxième débat entre les candidats le 10 septembre.

ASSIS OU DEBOUT ?

L'équipe de Joe Biden pense pouvoir vaincre la lassitude des électeurs à l'égard de son propre candidat en présentant Trump comme une menace pour la démocratie et les libertés individuelles.

L'équipe de Trump pense que les électeurs feront abstraction des procès de l'ex-président et le choisiront sur des questions de portefeuille et d'autres politiques qui préoccupent M. Biden.

Les deux candidats ont en commun de mettre l'accent sur l'économie, que les électeurs placent en tête de leurs préoccupations dans les sondages d'opinion, mais aussi sur l'immigration et la démocratie.

Lors d'une interview radiophonique la semaine dernière, M. Trump a déclaré que les candidats seraient assis pendant le débat, à son grand dam, à la demande de la campagne de M. Biden. Un conseiller de M. Biden a déclaré que ce n'était pas vrai.

Le candidat indépendant à la présidence des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr, qui avait déclaré précédemment qu'il s'attendait à remplir les critères de participation, a déposé mardi une plainte auprès de la Commission électorale fédérale pour avoir été exclu.

Jen O'Malley Dillon, présidente de la campagne de M. Biden, a déclaré dans un mémo stratégique consulté par Reuters que M. Biden souhaitait discuter du rôle de M. Trump dans l'annulation par la Cour suprême des États-Unis, en 2022, de l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait le droit à l'avortement, ainsi que de "la manière dont M. Trump attaque notre démocratie" et dont son plan économique "l'enrichirait, lui et ses amis".

Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne Trump, a déclaré que "les électeurs veulent un président qui mettra fin au bain de sang de Biden à la frontière sud, qui fera respecter la loi et l'ordre dans nos villes ravagées par la criminalité, qui fera baisser les prix du logement, de l'essence et des produits alimentaires, et qui fera passer l'Amérique en premier".