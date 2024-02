Le président américain Joe Biden se rendra vendredi à East Palestine, dans l'Ohio, pour la première fois depuis le déraillement d'un train de la Norfolk Southern, il y a un an, qui a libéré plus d'un million de litres de matières dangereuses et de polluants.

Les républicains et certains habitants de la région ont critiqué M. Biden pour ne pas s'être rendu sur place plus tôt. L'accident a contraint les habitants à abandonner leurs maisons et de nombreuses personnes souffrent depuis d'éruptions cutanées, de problèmes respiratoires et d'autres affections.

"Ce que vous verrez, c'est un président qui se rend sur place, qu'il s'agisse d'un État rouge, d'un État bleu, de l'Amérique rurale ou de l'Amérique urbaine, pour écouter, pour s'assurer qu'il est un président pour tous, en particulier lorsqu'il s'agit de faire face à cet événement terrible, terrible, qui s'est produit spécifiquement dans cette communauté", a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.

À la question de savoir si M. Biden boirait de l'eau dans cette communauté, elle a répondu jeudi aux journalistes : "Le président n'a aucun problème avec le fait de boire de l'eau : "Le président n'a aucune inquiétude quant à la consommation d'eau en Palestine orientale.

L'ancien président Donald Trump, qui devrait être le rival de M. Biden à la présidentielle de 2024, s'est rendu dans la petite ville située près de la frontière entre l'Ohio et la Pennsylvanie environ deux semaines après l'incident et a qualifié la réponse fédérale de trahison.

Le maire d'East Palestine, Trent Conaway, un conservateur qui ne soutient pas M. Biden, a lancé l'invitation au président démocrate, affirmant que la visite serait bénéfique pour sa communauté.

Le National Transportation Safety Board, qui n'a pas encore remis son rapport final, a déclaré que 38 wagons avaient déraillé le 3 février 2023 et qu'un incendie avait endommagé une douzaine d'autres wagons. Les habitants des deux côtés de la frontière entre l'Ohio et la Pennsylvanie ont reçu l'ordre d'évacuer les lieux en raison du déraillement et du déversement de produits chimiques toxiques.

Un projet de loi bipartisan visant à renforcer les lois sur la sécurité ferroviaire - proposé par les sénateurs de l'Ohio J.D. Vance, un républicain, et Sherrod Brown, un démocrate - est au point mort au Capitole. M. Biden devrait exhorter le Congrès à adopter cette mesure lors de sa visite en Palestine orientale.

Norfolk Southern a estimé qu'il lui en coûterait plus de 800 millions de dollars pour nettoyer les produits chimiques dangereux, aider la communauté à se reconstruire et répondre aux poursuites judiciaires.