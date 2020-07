H.I.G. Capital, LLC ("H.I.G."), l’un des principaux acteurs mondiaux du « private equity » avec plus de 34 milliards d’Euros d’actifs sous gestion, annonce l’arrivée de John Harper en tant que Managing Director et Responsable de l'équipe LBO de Londres, pour diriger les investissements small et midcap au Royaume-Uni, en Irlande, en Scandinavie et aux Pays-Bas.

John a 25 ans d'expérience en capital-investissement avec une très bonne connaissance du segment « midmarket ». Il a identifié, négocié et réalisé de nombreux investissements dans un grand nombre de secteurs, comme les services financiers et commerciaux, le manufacturing, la santé, l'informatique, le retail et les loisirs. Avant de rejoindre H.I.G., John était associé chez Inflexion et avait auparavant occupé des postes de direction chez Duke Street et LDC.

Wolfgang Biedermann, Managing Director et Responsable des fonds LBO en Europe se réjouit : “Nous sommes ravis d'accueillir John dans l'équipe. Il a un palmarès impressionnant d’investissements à succès et je suis absolument convaincu qu'il est la bonne personne pour consolider la franchise de H.I.G. en Europe du Nord.”

A propos de H.I.G. Capital

Avec plus de 34 milliards d’Euros d’actifs sous gestion (*), H.I.G. est un acteur global de premier plan du private equity, du financement et de l’acquisition d’actifs. Présent en Europe (Paris, Londres, Hambourg, Madrid et Milan), aux Etats Unis (New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, San Francisco, et Atlanta), et en Amérique Latine (Rio de Janeiro, Bogota et Sao Paulo), H.I.G. est spécialisé dans l’investissement en fonds propres et en dette dans les entreprises de taille intermédiaire en adoptant une approche flexible, opérationnelle et créatrice de valeur :

1. Les fonds de private-equity d’H.I.G. investissent dans le cadre d’opérations à effet de levier (MBO), de recapitalisations, et de désinvestissements (carve-outs) que cela soit dans des sociétés rentables ou sous performantes

2. Les fonds de dettes d’H.I.G. investissent en financement senior, en unitranche, et en dette subordonnée sur les marchés primaires et secondaires. H.I.G. gère également des fonds de CLO, à travers les différents véhicules d’investissement de WhiteHorse, et un fonds de dette coté en bourse, WhiteHorse Finance

3. Les autres fonds de la sphère H.I.G. investissent dans divers types d’actifs notamment dans l’immobilier et le maritime

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 300 sociétés à travers le monde. Le portefeuille des investissements d’H.I.G. regroupe aujourd’hui plus de 100 sociétés représentant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 27 milliards d’Euros. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet d’H.I.G., www.higcapital.com

* Sur la base du total des engagements en capital gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.

