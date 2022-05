Johnny Depp, de retour à la barre, qualifie les allégations d'abus de Heard de "cruelles et fausses".

La star de "Pirates des Caraïbes", 58 ans, a poursuivi Heard pour 50 millions de dollars et a soutenu qu'elle l'a diffamé lorsqu'elle s'est présentée comme "une figure publique représentant la violence domestique". Heard, 36 ans, a contre-attaqué pour 100 millions de dollars, affirmant que Depp l'a diffamée lorsque son avocat a déclaré que ses accusations étaient un "canular".

Mercredi, Depp et ses avocats se sont efforcés de réfuter le témoignage de Heard selon lequel il a abusé d'elle physiquement et sexuellement à de multiples reprises avant et pendant leur mariage, qui a pris fin en 2017.

Depp a proposé une série d'adjectifs pour décrire sa réaction aux récits de Heard pendant le procès, qui en est maintenant à sa sixième et dernière semaine : "Horrible, ridicule, humiliant, ridicule, douloureux, sauvage", a dit Depp, ajoutant "inimaginablement brutal, cruel et faux. Tout faux."

"Aucun être humain n'est parfait", a-t-il dit. "Mais je n'ai jamais dans ma vie commis d'agression sexuelle, d'abus physique".

Dans un témoignage antérieur, Depp a dit aux jurés que c'était Heard qui était devenue violente dans leur relation. Les plaidoiries finales dans le procès qui se tient en Virginie sont prévues pour vendredi.

"Quoi qu'il arrive", a déclaré Depp, "je suis arrivé ici et j'ai dit la vérité et j'ai défendu ce que j'ai porté sur mon dos, à contrecœur, pendant six ans".

Lors du contre-interrogatoire, les avocats de Heard ont confronté Depp à des messages texte extraits de son téléphone portable. Un message à un assistant décrivait les parties génitales d'une femme comme étant "RIGHTFULLY MINE".

"J'AI BESOIN. JE VEUX. JE PRENDS", disait le message.

Depp a nié avoir écrit les textes et a déclaré que son téléphone avait pu être utilisé par quelqu'un d'autre ou que le message avait été modifié.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le mannequin britannique Kate Moss a fait une brève apparition et a contesté l'affirmation de Heard concernant les "rumeurs" d'une altercation impliquant un escalier lorsque Moss sortait avec Depp dans les années 1990.

Moss a déclaré avoir glissé sur l'escalier et s'être blessée au dos lors de vacances du couple en Jamaïque. Depp s'est précipité pour l'aider, l'a portée dans sa chambre et a appelé les services médicaux, a-t-elle dit.

"Il ne m'a jamais poussée, donné des coups de pied ou jeté dans les escaliers", a déclaré Moss, qui a comparu par vidéo depuis l'Angleterre.

L'incident est devenu un problème lorsque Heard a témoigné qu'elle avait une fois giflé Depp parce qu'elle pensait qu'il était sur le point de pousser sa sœur dans un escalier, comme elle pensait qu'il l'avait fait avec Moss.

Heard, surtout connue pour son rôle dans "Aquaman", a rencontré Depp en 2011 lors du tournage de "The Rum Diary" et le couple s'est marié en février 2015. Leur divorce a été finalisé environ deux ans plus tard.

Au centre de l'affaire juridique se trouve un article d'opinion de Heard paru en décembre 2018 dans le Washington Post. L'article ne mentionne jamais le nom de Depp, mais son avocat a déclaré aux jurés qu'il était clair que Heard faisait référence à lui.

Depp, qui faisait autrefois partie des plus grandes stars d'Hollywood, a déclaré que les allégations de Heard lui ont coûté "tout". Un nouveau film "Pirates" a été mis en attente, et Depp a été remplacé dans la franchise cinématographique "Fantastic Beasts", un spin-off de "Harry Potter".

Les avocats de Heard ont fait valoir qu'elle avait dit la vérité et que son opinion était protégée par la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution américaine.

Il y a moins de deux ans, Depp a perdu un procès en diffamation contre le Sun, un tabloïd britannique qui l'avait qualifié de "batteur de femmes". Un juge de la Haute Cour de Londres a statué qu'il avait agressé Heard à plusieurs reprises.

Les avocats de Depp ont déposé le dossier américain dans le comté de Fairfax, en Virginie, car le Washington Post y est imprimé. Le journal n'est pas un défendeur.