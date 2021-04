Johnson & Johnson reporte le déploiement de son vaccin contre le Covid-19 en Europe

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Johnson & Johnson a annoncé mardi qu'il reportait la distribution de son vaccin contre le Covid-19 en Europe après que les autorités sanitaires américaines ont recommandé de suspendre son utilisation en raison de graves cas de caillots sanguins.

"Nous avons examiné ces cas avec les autorités sanitaires européennes. Nous avons pris la décision de retarder de manière proactive le déploiement de notre vaccin en Europe", a indiqué Johnson&Johnson dans un communiqué.

Les Centres de contrôle des maladies (CDC) et la Food & Drug Administration (FDA) avaient indiqué un peu plus tôt dans la journée que six personnes ayant reçu le vaccin ont développé une maladie rare impliquant des caillots sanguins six à treize jours après leur vaccination.

A ce jour, près de 7 millions d'Américains ont reçu le vaccin de Johnson & Johnson et 9 millions de doses supplémentaires ont été livrées aux Etats, indiquent des données des CDC.

L'action J&J perd 2% en début de séance à New York.

-Jérôme Batteau, Agefi Dow Jones, avec le bureau de New York de Dow Jones Newswires. ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 10:09 ET (14:09 GMT)