Johnson, Wall Street...: la Bourse de Londres termine en forte baisse (-5%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte baisse vendredi (-5,25%), entraînée vers le bas par le recul de Wall Street et l'aggravation de la crise du coronavirus au Royaume-Uni, avec le Premier ministre Boris Johnson légèrement malade.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a dégringolé de 305,40 points à 5.510,33 points, mais affiche malgré tout un rebond de 6% sur l'ensemble de la semaine.

"Les investisseurs vendent des actions avant le week-end, avec le Dow Jones" en forte baisse et entraînant le FTSE-100 dans le négatif, commente Chris Beauchamp, analyste pour le courtier en ligne IG.

Les deux principales figures du gouvernement en charge de la lutte contre la pandémie au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson et le ministre de la Santé Matt Hancock, ont été testées positives au Covid-19.

La propagation du virus s'est accélérée ces derniers jours au Royaume-Uni, les autorités y ayant recensé 181 morts en 24 heures. Le dernier bilan s'élève à 759 décès et 14.579 cas de contamination officiellement enregistrés.

SUPERMARCHES C'est une nouvelle fois les chaînes de supermarchés, prises d'assaut au Royaume-Uni depuis le début de l'épidémie, qui s'en sortent le mieux à l'issue d'une séance largement dans le rouge: Sainsbury's a pris 2% à 210,00 pence, et Morrisons 0,33% à 180,15 pence. Tesco et le site de livraison d'alimentation Ocado limitent la casse, le premier abandonnant 0,89% et le second 0,52%.

SSE (-9,44% à 131,50 pence) Le groupe énergétique a annoncé une prévision de résultat dans le bas de sa fourchette déjà divulguée, ce qui ne tient pas encore compte d'effets potentiels du coronavirus.

ROYAL MAIL (-17,57% à 133,50 pence) Le groupe de poste, déjà en difficultés, a averti d'incertitudes "importantes", renonçant à verser un dividende et à publier des prévisions de résultats.

afp/rp