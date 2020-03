Johnson face à une petite rébellion interne au sujet d'Huawei et de la 5G

En janvier, Londres avait décidé d'autoriser Huawei à participer aux appels d'offres pour les équipements réseaux dits "non sensibles" et sans représenter plus de 35% des marchés, au grand dam des Etats-Unis, qui cherchent à isoler le géant chinois.

Un groupe de Conservateurs, qui compterait entre 30 et 50 parlementaires, s'oppose à cette décision. Les députés veulent appuyer un amendement au projet de loi sur les infrastructures de télécommunications, en créant un statut de "vendeurs à haut risque" qui pourraient être écartés par les experts en sécurité britanniques.

"Nous espérons freiner l'enthousiasme du gouvernement pour l'installation de matériel produit par une société qu'ils reconnaissent comme étant à haut risque", a déclaré à Reuters David Jones, un élus conservateur qui fait partie de la fronde. A ce stade, les opposants reconnaissent qu'ils n'ont pas encore la force nécessaire pour faire adopter leur projet. Mais ils espèrent à minima infléchir la position de Boris Johnson.