Johnson prie les conservateurs de renouer avec leurs valeurs

par Elizabeth Piper et William James

BIRMINGHAM, Angleterre, 2 octobre (Reuters) - Les conservateurs britanniques doivent renouer avec leurs valeurs traditionnelles, en mettant l'accent sur la baisse des impôts et sur la protection de la loi et de l'ordre, et se dispenser de "singer" l'opposition travailliste, estime l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson.

Dans un discours qu'il prononcera mardi à Birmingham au congrès annuel du Parti Conservateur, et dont des extraits ont été transmis à la presse, l'ancien maire de Londres, à qui l'on prête l'intention de prendre la place de la Première ministre Theresa May, exhorte les membres de sa formation politique à rester fidèles aux "valeurs conservatrices".

A six mois de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne, la stratégie mise en place par Theresa May est critiquée tant par l'opposition travailliste que par les conservateurs eurosceptiques les plus farouches, dont Boris Johnson est devenu l'un des porte-voix.

Selon un article du tabloïd The Sun, Boris Johnson aurait déjà élaboré une plateforme avec plusieurs haute personnalités du parti Tory, l'un de ses souhaits étant de repousser le Brexit d'au moins six mois le temps de relancer les négociations avec Bruxelles.

Le discours qu'il doit prononcer mardi risque d'éclipser les efforts déployés par Theresa May pour présenter un front uni dans les négociations engagées avec l'Union européenne et pour tenter de regagner la confiance des millions d'électeurs qui ont voté l'année dernière pour le Labour de Jeremy Corbyn privant les conservateurs de leur majorité absolue aux Communes.

"Nous ne devons en aucun cas nous mettre dans les pas de Corbyn et commencer à considérer que le capitalisme est un gros mot", prévient Boris Johnson.

"Nous ne pouvons pas perdre notre foi dans la concurrence, le choix et dans les marchés, nous devons rétablir la vérité selon laquelle il n'existe tout simplement pas d'autre système qui puisse miraculeusement réussir à satisfaire les nécessités et les besoins de l'Homme."

Aux affaires depuis l'élection en 2010 de David Cameron, les conservateurs ont rarement vu leur position aussi fragilisée et ils ne doivent leur survie au pouvoir qu'à l'alliance scellée aux Communes avec une petite formation unioniste nord-irlandaise, le DUP.

Sa dirigeante, Arlene Foster, plaide pour une vision plus positive du Royaume-Uni post-Brexit, ce qui peut être interprété comme un soutien discret à Boris Johnson.

"Ce que nous voulons, et je ne fais pas là de comparaison entre Boris et la Première ministre, c'est un espoir", a-t-elle déclaré au Telegraph, tout en précisant qu'elle se jugeait capable de travailler avec n'importe quel dirigeant conservateur. (Nicolas Delame pour le service français)