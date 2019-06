Johnson promet à nouveau le Brexit fin octobre, avec ou sans accord

LONDRES, 24 juin (Reuters) - Boris Johnson, favori pour succéder à Theresa May à la tête du parti conservateur et du pays, a une nouvelle fois promis lundi que le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne au plus tard le 31 octobre, avec ou sans accord.

"Je fais la promesse que nous sortirons de l'UE à Halloween le 31 octobre", a déclaré l'ancien ministre des Affaires étrangères dans une interview accordée à la BBC.

"Et pour faire comprendre à nos amis et nos partenaires à quel point nous sommes sérieux, nous devons enfin arrêter avec le défaitisme et la négativité qui nous ont plongés dans un nuage noir depuis si longtemps et nous préparer avec confiance et sérieux à une sortie sans accord", a-t-il ajouté. (Andy Bruce Tangi Salaün pour le service français)