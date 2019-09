Johnson réaffirme qu'il ne demandera pas de report du Brexit

(Actualisé avec précisions)

LUXEMBOURG, 16 septembre (Reuters) - Un accord sur le Brexit se dessine mais ce n'est pas encore "dans la poche", a estimé lundi Boris Johnson, à l'issue d'un entretien avec le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à Luxembourg.

"Oui, il y a de bonnes chances qu'un accord soit conclu. Je peux en voir les contours. Tout le monde voit à peu près ce qui peut être fait", a déclaré le Premier ministre britannique, s'adressant à la presse.

"C’est un moment difficile. Nous tenons vraiment à y parvenir, mais je ne veux pas que les gens pensent que c’est nécessairement dans la poche. Il reste beaucoup de travail à faire", a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement avait réaffirmé un peu plus tôt qu'il ne demanderait pas de nouveau report du Brexit et que la Grande-Bretagne sortirait de l'Union européenne le 31 octobre, comme il s'y est engagé.

Bruxelles et Londres vont intensifier leurs discussions, ont ajouté ses services à l'issue de sa rencontre avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.

"Les dirigeants ont décidé que les discussions allaient s'intensifier et qu'elles auraient bientôt lieu quotidiennement", a déclaré un de ses porte-parole.

"Il a été décidé que les discussions devaient se tenir au niveau de Michel Barnier (le négociateur européen en chef-NDLR) et du secrétaire au Brexit et que le président Juncker et le Premier ministre continueraient à s'entretenir."

Boris Johnson insiste pour sortir de l'UE en dépit de l'adoption par la Chambre des communes d'une loi exigeant qu'il sollicite un report de l'échéance s'il ne parvient pas à s'entendre avec Bruxelles. (William James et Elizabeth Piper, Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)