Johnson reste hospitalisé "par mesure de précaution"-source

LONDRES, 6 avril (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, contaminé par le coronavirus, était toujours hospitalisé lundi matin au lendemain de son admission dans un établissement londonien où il est traité pour y subir des examens, a-t-on appris de source gouvernementale.

Selon cette source, Boris Johnson continue de conduire les affaires du pays, dix jours après un diagnostic positif au coronavirus.

"Le Premier ministre est toujours à l'hôpital. Il y a passé la nuit", a dit la source de Reuters.

Confiné depuis son dépistage, Boris Johnson a été conduit fiévreux dimanche dans un hôpital et son médecin a jugé qu'il devait subir de nouveaux tests.

"Sur les conseils de son médecin, le Premier ministre a été admis ce soir à l'hôpital pour des tests", a dit Downing Street. "Il s'agit d'une mesure de précaution, le Premier ministre continuant d'avoir des symptômes persistants du coronavirus dix jours après avoir été testé positif."

Agé de 55 ans, Boris Johnson est devenu le 27 mars le premier dirigeant d'une grande puissance à annoncer avoir été testé positif au virus.

Son hospitalisation a été annoncée quelques minutes après une très rare allocution de la souveraine britannique Elizabeth II, qui a appelé la population à rester déterminée malgré les difficultés liées au confinement et à l'isolement afin de vaincre l'épidémie de coronavirus.

Lors d'une conférence de presse, le président américain Donald Trump a adressé un message de soutien à Boris Johnson, "un homme vigoureux".

"Tous les Américains prient pour lui", a dit le chef d'Etat. "C'est un ami, c'est un gentleman et un grand dirigeant et comme vous le savez, il a été hospitalisé aujourd'hui mais j'espère et je suis sûr qu'il va aller mieux." (Guy Faulconbridge; version française Nicolas Delame)