L'humoriste Jon Stewart revient dans "The Daily Show" en tant que producteur exécutif et animera tous les lundis à partir du 12 février, jusqu'au cycle électoral de 2024, a annoncé Paramount mercredi.

L'émission sera animée à tour de rôle les trois autres soirs de la semaine, a précisé la société.

Le "Daily Show" est diffusé en semaine à 23 heures sur le réseau câblé Comedy Central, propriété de Paramount Global, et le lendemain sur le service de streaming Paramount+.

L'émission "The Daily Show with Jon Stewart" a remporté 24 Emmy Awards au cours des 16 années pendant lesquelles M. Stewart a présenté une satire des excentricités de la politique américaine, des informations télévisées et de la culture.

Il a quitté son poste en 2015 et a été remplacé par l'humoriste Trevor Noah. L'émission n'a pas eu d'animateur permanent depuis 2022, date à laquelle Noah a annoncé son départ.

Jon Stewart est la voix de notre génération et nous sommes honorés de le voir revenir dans l'émission "The Daily Show" de Comedy Central pour nous aider à donner un sens à la folie et à la division qui secouent le pays en cette période électorale", a déclaré Chris McCarthy, président et directeur général de Showtime/MTV Entertainment Studios, dans un communiqué.

M. Stewart, qui défend ouvertement la cause des anciens combattants et qui s'est également fait le champion d'une loi américaine visant à fournir des soins de santé aux premiers intervenants malades des attentats du 11 septembre 2001, a lancé en 2021 une émission d'actualité, "The Problem With Jon Stewart", sur la plateforme de diffusion en continu Apple TV+. Cette émission a pris fin l'année dernière.