Jordanie-La sédition est terminée, dit le roi Abdallah

AMMAN, 7 avril (Reuters) - Le roi Abdallah a déclaré mercredi que la sédition était terminée en Jordanie, alors qu'a pris fin sa querelle avec son demi-frère et ancien prince héritier du royaume, Hamza.

S'exprimant pour la première fois depuis que les tensions ont éclaté au grand jour ce week-end, le monarque a assuré dans une lettre à la nation lue à la télévision que le pays était désormais stable et sécurisé.

Le roi Abdallah a ajouté que la crise ayant secoué la stabilité du royaume était "la plus douloureuse" parce qu'elle provenait à la fois du sein même de la famille royale et de l'extérieur.

"Rien n'est semblable à ce que j'ai ressenti - le choc, la douleur et la colère - en tant que frère et gardien de la famille hachémite et de dirigeant de ce cher peuple", a-t-il dit dans sa lettre. (Suleiman Al-Khalidi; version française Jean Terzian)