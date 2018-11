Jordanie : la BEI renforce son partenariat avec Microfund for Women pour améliorer l’accès des femmes aux financements

La Banque européenne d'investissement (BEI) et Microfund for Women (MFW), principal organe de microcrédit de Jordanie, ont signé un accord de prêt de 5 millions d'USD afin d'améliorer l'accès des microentreprises aux financements, en particulier des femmes entrepreneurs, des travailleurs indépendants, des entreprises individuelles et des groupements de microentrepreneurs, dont des réfugiées syriennes habitant des zones rurales et urbaines de Jordanie. La ligne de crédit de la BEI, qui contribuera à soutenir jusqu'à 146 000 bénéficiaires, sera dédiée à 96 % à des emprunteuses.

Le prêt a été signé au titre du mécanisme de microfinance pour les pays voisins du Sud - un dispositif de prêt doté de 71,3 millions d'EUR qui soutient les investissements sur les marchés de la microfinance des pays voisins du Sud. Ce mécanisme associe des ressources propres de la BEI à des fonds mis à disposition par la Commission européenne au titre de la Facilité d'investissement pour le voisinage.

Il s'agit du deuxième prêt que la BEI accorde à MFW. En 2014, la BEI a octroyé un montant équivalent à 2 millions d'EUR à cet organisme jordanien. Ce prêt contribue à soutenir la réduction de la pauvreté et l'amélioration de l'inclusion sociale par la promotion de conditions de travail décentes et d'un accès aux services essentiels, dont le financement, pour les citoyens jordaniens.

S'exprimant au sujet du nouveau prêt, Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a déclaré ce qui suit : « Donner aux femmes la possibilité de créer leur microentreprise constitue un facteur crucial du soutien à l'entrepreneuriat. Le prêt de 5 millions d'USD accordé à MFW confirme notre volonté de soutenir l'inclusion financière et l'esprit d'entreprise en Jordanie. »

Et Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, d'ajouter : « Les activités de MFW n'auront pas uniquement pour effet d'améliorer l'accès des femmes aux financements et de leur permettre de développer leurs microentreprises. Elles aideront aussi des réfugiées syriennes à acquérir leur autonomie sur le plan économique. À la BEI, nous nous félicitons de ce que les financements que nous mettons à disposition en Jordanie couvrent l'ensemble des secteurs et atteignent tous les bénéficiaires, de sorte à améliorer la résilience économique globale de l'économie jordanienne. »

Muna Sukhtian, directrice générale de MFW, a commenté l'opération en ces termes : « Nous sommes fiers d'être le premier organisme de microcrédit de Jordanie à proposer des services financiers et non financiers aux réfugiés syriens installés dans le pays et nous accordons une grande valeur à notre deuxième partenariat avec la BEI, lequel renforcera notre offre destinée tant aux femmes jordaniennes qu'aux réfugiés syriens. Nous nous réjouissons également à l'idée de poursuivre notre coopération. »

