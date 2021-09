Jos Dijsselhof élu chef d'un comité de la WFE

Zurich (awp) - Jos Dijsselhof, le directeur général de la Bourse suisse (SIX), a été élu en tant que nouveau président du comité de travail de la Fédération Mondiale des Bourses (WFE). Son mandat est fixé à deux ans, selon un communiqué paru jeudi.

"Le comité de travail est composé des représentants des Bourses membres et conseille le conseil d'administration de la WFE sur des sujets pertinents pour l'industrie", précise le communiqué.

La WFE représente plus de 250 fournisseurs d'infrastructures de marché, y compris des contreparties centrales autonomes qui n'appartiennent pas à des groupes boursiers. Elle "travaille avec les normalisateurs, les décideurs politiques, les régulateurs et les organisations gouvernementales du monde entier pour soutenir et promouvoir le développement de marchés équitables, transparents, stables et efficaces".

Elle partage l'objectif des autorités de régulation de garantir la sécurité et la solidité du système financier mondial.

md/vj