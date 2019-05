Bourse de Paris : Jour férié et Renault Fiat pour démarrer la semaine

Les élections européennes ont peu ou prou confirmé les anticipations : l'extrême-droite se renforce, mais les pro-européens continueront à dominer le parlement de Strasbourg, quoiqu'avec des rangs plus fragmentés à cause de la montée en puissance des centristes et des écologistes. L'euro a d'ailleurs progressé après les résultats du scrutin, en dépit de l'arrivée de la droite dure en première position en France, en Italie et au Royaume-Uni. Pendant ce temps, Donald Trump est depuis samedi en visite au Japon pour quatre jours : il sera notamment question d'un accord commercial, même si rien ne devrait bouger avant la tenue des élections législative en juillet. Sur le front sino-américain en revanche, on ne signale aucune nouvelle de nature à orienter la spéculation.



La séance boursière du 27 mai sera tronquée par l'absence des investisseurs anglo-saxons, puisque les Britanniques fêtent l'arrivée des beaux jours (Spring Bank Holiday) tandis que les Américains honorent leurs soldats (Memorial Day). Le bilan de la semaine dernière est négatif pour les indices, en particulier pour le CAC40, comme le montre l'illustration qui suit :





Evolutions hebdomadaires récentes du CAC40 (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir) Evolutions hebdomadaires récentes du CAC40 (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir)



La principale actualité côté entreprises concerne



Les indicateurs de préouverture sont haussiers en Europe tôt ce matin, alors que l'Asie évolue en ordre dispersé.



Les temps forts économiques du jour



Il n'y aura aucune statistique économique d'importance aujourd'hui. Les marchés actions seront clos au Royaume-Uni et aux Etats-Unis pour un jour férié.



Le verdict des élections européennes, sans grande surprise, a conforté l'euro à 1,1215 USD. L'once d'or progresse légèrement à 1287 USD. Le pétrole reflue, à 58,42 USD pour le WTI et à 68,70 USD pour le Brent. Le T-Bond affiche un rendement de 2,32% à 10 ans. Le Bitcoin reste ferme, après un nouveau gain durant le week-end, à 8763 USD.



Les principaux changements de recommandations

La principale actualité côté entreprises concerne Renault avec la probable annonce d'un projet d'envergure avec Fiat Chrysler , puisque l'on parle d'une fusion "entre égaux".Les indicateurs de préouverture sont haussiers en Europe tôt ce matin, alors que l'Asie évolue en ordre dispersé.Il n'y aura aucune statistique économique d'importance aujourd'hui. Les marchés actions seront clos au Royaume-Uni et aux Etats-Unis pour un jour férié.Le verdict des élections européennes, sans grande surprise, a conforté l'euro à 1,1215 USD. L'once d'or progresse légèrement à 1287 USD. Le pétrole reflue, à 58,42 USD pour le WTI et à 68,70 USD pour le Brent. Le T-Bond affiche un rendement de 2,32% à 10 ans. Le Bitcoin reste ferme, après un nouveau gain durant le week-end, à 8763 USD.

Argen-X : Piper Jaffray reste à surpondérer avec un objectif relevé de 161 à 182 USD pour le titre coté à New York.

Salmar : Sparebank passe de neutre à achat avec un objectif de cours relevé de 445 à 440 NOK.