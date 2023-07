La performance du marché des ETF immobiliers en Europe a été notable le 11 Juillet 2023, avec une progression de 2.02%.

La performance du marché des ETF immobiliers en Europe a été notable le 11 Juillet 2023, avec une progression de 2.02%. Ce marché, qui comporte 18 ETF d'une valeur totale de 4 milliards d'euros, a connu des fluctuations contrastées. L'ETF BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS (GREAL) a enregistré une baisse de 1.18%. D'autre part, l' iShares UK Property UCITS ETF (IUKP) et le SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (EURE) ont respectivement gagné 2.18% et 2.62%. L'UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (SRFCHA) a clôturé la journée avec un rendement de 0.55%.

Le mouvement général du marché a été influencé par la performance de plusieurs entreprises. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD (URW) a enregistré un rendement journalier de 4.19% et une progression de 2.93% sur une semaine. Cependant, LEG IMMOBILIEN AGD (LEG), VONOVIA SE (VNA), et KLEPIERRE REIT (LI) n'ont pas été en reste, affichant respectivement un rendement journalier de 3.91%, 3.78%, et 3.22%. Ces variations soulignent la dynamique rapide et les opportunités diverses qu'offre ce segment de marché.

