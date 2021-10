Journée Investisseurs 2021 : Ayant atteint ses précédents objectifs moyen terme avec un an d'avance, Verallia annonce de nouveaux objectifs ambitieux pour sa feuille de route stratégique 2022-2024

Regulatory News:

Verallia (Paris:VRLA), leader européen et troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires organise aujourd'hui à 14h00 une Journée Investisseurs virtuelle afin d’annoncer sa nouvelle feuille de route stratégique et ses nouveaux objectifs financiers à horizon 2024. Le nouveau plan, qui comprend des objectifs environnementaux et financiers ambitieux, sera présenté par le Président-Directeur Général du Groupe, Michel Giannuzzi, ainsi que plusieurs membres du comité exécutif.

En dépit de la pandémie de COVID-19, Verallia a réalisé une solide performance financière et industrielle depuis son introduction en Bourse en 2019. Le Groupe entame maintenant un nouveau chapitre de son histoire basée sur le succès de son dernier plan stratégique. Cette nouvelle feuille de route s’articule autour de quatre piliers clés :

Poursuivre une croissance disciplinée : améliorer l'expérience client pour développer l'activité du Groupe ; générer un spread d’inflation positif ; et proactivement rechercher des acquisitions créatrices de valeur ou de nouveaux projets greenfield/brownfield.

Accroître l'excellence opérationnelle : lutter contre les comportements dangereux pour atteindre le « zéro d’accident » ; poursuivre la mise en œuvre des Plans d'Action de Performance dans tous les pays du Groupe pour réduire de plus de 2 % par an les coûts de production cash ; et déployer le système de management industriel de Verallia(VIM).

Investir de façon avisée pour un avenir durable : améliorer les conditions de travail ; réduire les émissions de CO 2 et la consommation d'énergie ; et intensifier la maîtrise des procédés de fabrication en s'appuyant sur l'analyse de données (data analytics) et l'intelligence artificielle.

Ancrer une culture entrepreneuriale forte : consolider la Raison d’être et les Valeurs au sein du Groupe ; accroître le sens des responsabilités, la rapidité et l’agilité ; améliorer les capacités d’apprentissage ; et renforcer le vivier de talents en promouvant la diversité.

Michel Giannuzzi, Président et Directeur Général de Verallia, a déclaré :

« Verallia peut s’appuyer sur des opportunités de marché considérables, notamment avec la premiumisation et la substitution du plastique, phénomènes qui favorisent tous deux le verre, et ce dans un contexte de consolidation du marché et de demande croissante pour ce matériau. Bénéficiant de solides positions de leader avec une base de clients large, diversifiée au sein de ses marchés et géographies clés, Verallia est idéalement positionné pour saisir ces opportunités. Dans cette optique, nous avons revu notre stratégie qui combine la poursuite d'une croissance disciplinée, l’excellence opérationnelle avec des investissements accrus dans le développement durable et le renforcement de notre culture entrepreneuriale déjà forte. Reflétant notre détermination à faire de Verallia un leader mondial de son industrie, nous avons également accru nos engagements environnementaux pour atteindre la neutralité carbone et contribuer significativement à la lutte contre le réchauffement climatique. »

En réponse aux défis environnementaux auxquels est confrontée la planète, ainsi qu’à l'évolution des modes de consommation, Verallia a dévoilé en octobre 2020 sa Raison d’être « réimaginer le verre pour construire un avenir durable » et a défini sa feuille de route ESG en janvier 2021, comportant plusieurs objectifs importants. Aujourd'hui, Verallia franchit une étape supplémentaire en fixant de nouvelles ambitions alignées sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C fixé par l’initiative Science Based Targets (SBTi) :

Réduction de 46 % les émissions « Scope 1 et 2 » d’ici 2030 en termes absolus (année de référence 2019) 1

en termes absolus (année de référence 2019) Maintien des émissions « Scope 3 » en dessous de 40 % des émissions totales en 2030

des émissions totales en 2030 Neutralité carbone en 2050 pour les émissions de « Scope 1 et 2 »

Le Groupe s’est également fixé de nouveaux Objectifs Financiers Moyen Terme pour la période 2022-2024 :

2022-2023-2024 Hypothèses Croissance

organique des

ventes2 +4-6% TCAM La moitié provenant des volumes et l’autre du prix/mix

Inflation modérée des coûts des matières premières et de l'énergie après 2022 Marge d’EBITDA

ajusté 28%-30% en 2024 Spread d’inflation prix/coût positif

PAP net > 2 % des coûts de production cash (i.e. > 35 millions d’euros par an) Free Cash-flow

Cumulés3 Environ 900 millions d’euros sur 3 ans Capex récurrents et stratégiques à environ 10 % des ventes,

incluant les investissements liés au CO 2 et 3 nouveaux fours d'ici 2024 Résultat par

action

(excluant le PPA4) Environ 3 euros en 2024 Coût moyen de financement (avant impôts) à environ 2 %

Taux d’imposition effectif : environ 27 % Politique de

retour aux

actionnaires Croissance des dividendes par action

> 10 % par an + Rachats d'actions relutifs Croissance du résultat net > 10 % par an

Trajectoire « Investment grade »

(levier d’endettement net < 2x)

À propos de Verallia – Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

Pour plus d’informations : www.verallia.com

Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , Facebook , YouTube

***

Verallia tiendra aujourd'hui à 14h00 CET une conférence virtuelle pour les investisseurs et les analystes.

Lien pour la retransmission en direct : https://channel.royalcast.com/landingpage/verallia/20211007_1/

La présentation sera disponible sur www.verallia.com à la fin de l'événement.

Avertissement

Certaines informations incluses dans le présent communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Verallia et l’environnement économique dans lequel Verallia exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Verallia et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel approuvé par l’AMF et disponible sur le site Internet de la Société (www.verallia.com) et celui de l'AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures.

Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif.

1 Objectif à faire valider par l'initiative SBT.

2 A taux de change et périmètre constants.

3 Définis comme le Cash-flow des opérations - Autre impact d'exploitation - Intérêts financiers payés et autres coûts de financement - Impôts payés.

4 Résultat net par action excluant une charge d’amortissement des relations clients constatés lors de l’acquisition de l’activité emballage de Saint-Gobain, d’environ 0,38 € / action (net d'impôts).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211007005468/fr/