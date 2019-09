Journée investisseurs: KORIAN affirme ses ambitions de leader européen au service de la fragilité et du grand âge et lance “Le Soin à Cœur”

Regulatory News:

Korian (Paris:KORI)

En avance sur son plan à 5 ans K-2020, KORIAN récolte les fruits d’une bonne discipline opérationnelle et financière

- Accélération de la croissance supérieure à 8%

- Progression de la marge opérationnelle de 130 bps (entre 2015 et juin 2019)

- Génération de cash flow libre opérationnel en progression de 36% entre 2015 et 2018

- Structure financière renforcée avec un levier retraité ramené à 3,2x en juin 2019

- Taux de détention immobilière porté à 21% en juin 2019 (contre14% en 2016)

Après avoir revu à la hausse en mars dernier ses objectifs de croissance et de marge pour 2021, KORIAN relève significativement à cet horizon son objectif de génération de cash

- Objectif de cash-flow libre opérationnel porté à 300 millions d’euros (vs 225 M€ plan K-2020)

- Objectif de croissance moyenne du chiffre d’affaires supérieure à 8% (vs. 5% plan K-2020) avec un pipeline de plus de 14 000 nouveaux lits

- Objectif de marge d’Ebitda attendue supérieure à 15,5% (vs circ.14,5% plan K-2020), sur la base d’un taux de détention immobilière d’environ 25%

- Structure financière solide: levier retraité maintenu inférieur à 3,5x, LTV du portefeuille immobilier autour de 50%

Korian confirme sa stratégie immobilière Asset smart

- Poursuite des investissements dans le portefeuille immobilier du Groupe au soutien de la stratégie de croissance de proximité, de développement d’offres complémentaires et de modernisation du parc

- Poursuite du relèvement progressif du taux de détention immobilière avec un objectif de 25% en 2021, pouvant atteindre jusqu’à 30% à horizon 2023

Korian lance un projet d’entreprise “Le Soin à Cœur” pour une double ambition d’excellence et d’innovation

- Excellence RH : 8 engagements employeurs notamment en matière de formation, promotion interne et bien-être au travail, pour faire de KORIAN l’employeur de référence du secteur en Europe

- Excellence Qualité : 1er réseau européen de soin 100% certifié ISO 9001 à horizon 2023

- Innovation avec le déploiement de solutions digitales en établissement comme à domicile à travers tout son réseau

Responsabilité Sociale d’Entreprise

- En accord avec son modèle de création de valeur partagée, mise en place d’un tableau de bord à partir de 2020 afin de suivre les progrès en matière de : bien-être des salariés, environnement, respect de l’autonomie des personnes âgées ou fragilisées, contribution positive au bien-vieillir et engagement local auprès des communautés

Ambitions à horizon 2023

- Perspective de chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros nourrie par la stratégie de croissance de proximité dans les 6 pays et par la diversification métiers

- Présence de proximité renforcée avec un réseau de1500 établissements et implantations physiques dans les 6 pays d’implantation

Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe KORIAN, a déclaré :

« Nous avons la conviction que la réponse aux enjeux de la longévité passe par une offre intégrée de soin et de services permettant de prendre en compte la diversité des situations à l’échelle des bassins de vie. Bâtir cette offre intégrée pour un accompagnement de qualité, c’est l’ambition qui est au cœur du projet stratégique de Korian depuis trois ans. Je veux saluer l’engagement des 54 000 collaborateurs du Groupe qui portent cette ambition avec beaucoup d’humanité au quotidien.

Forts du succès de K-2020, nous misons plus que jamais sur notre modèle de développement agile et partenarial pour qu’à terme, dans chacun des territoires où nous sommes présents, chaque patient, résident ou aidant, puisse disposer d’une solution Korian adaptée à sa situation.

Pour soutenir notre transformation et pour construire un pacte de confiance durable avec nos salariés, nos clients et nos parties prenantes, nous lançons un projet d’entreprise “Le Soin à Cœur”, fondé sur une double exigence d’excellence et d’innovation, en conformité avec nos valeurs. »

