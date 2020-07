Julien Denormandie, nouveau Ministre de l'agriculture

Les Chambres d'agriculture lui soumettront leur plan stratégique pour une agriculture résiliente et performante.

Les Chambres d'agriculture se félicitent de la nomination de Julien Denormandie, comme Ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Dans le contexte particulièrement incertain et de fragilisation de certaines filières, les Chambres d'agriculture ont établi une stratégie sortie de crise Covid 19, permettant de relever les défis de la souveraineté alimentaire et d'une production agricole française accessible à tous.

Parmi les propositions portées par les Chambres d'agriculture, il faut rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine des produits et plus particulièrement dans les produits transformés en restauration hors domicile.

Parallèlement, les Chambres d'agriculture travaillent aussi à rapprocher les agriculteurs des collectivités territoriales en particulier sur la possibilité d'introduire des produits locaux en restauration collective, en incluant des critères de proximité dans les commandes publiques.

Pour ce faire, il faudra mobiliser tous les acteurs économiques, les instances de l'Etat et y associer les consommateurs.

Les Chambres d'agriculture comptent sur le nouveau ministre pour défendre un budget PAC ambitieux et à la hauteur des défis et des enjeux de l'agriculture.

Afin de contribuer à la souveraineté et la sécurité alimentaires, l'UE doit aussi harmoniser certaines règles en matière de fiscalité, de réglementations environnementales, de salaires.

'Nous allons demander à rencontrer rapidement le ministre afin de lui présenter notre plan stratégique 2019-2025 pour accompagner les agriculteurs dans les transitions indispensables pour des exploitations plus fortes d'un point de vue économique et environnemental et permettant ainsi de répondre aux attentes de la société' Sébastien Windsor, président des Chambres d'agriculture.

Contact Presse

Chambres d'agriculture France - APCA

Iris Roze - 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26

iris.roze@apca.chambagri.fr