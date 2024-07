Julius Baer : Stefan Bollinger nommé chief executive officer

Le 23 juillet 2024 à 11:44 Partager

Le conseil d'administration de Julius Baer a nommé Stefan Bollinger au poste de chief executive officer. Il entrera en fonction au plus tard le 1er février 2025. Stefan Bollinger, de nationalité suisse, est actuellement co-responsable de la gestion de fortune privée pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (PWM Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Goldman Sachs à Londres. Il est membre du comité de gestion européen et du Global Wealth Operating Group.



Sous sa direction, au cours des cinq dernières années, les activités de PWM Europe, Moyen-Orient et Afrique ont plus que doublé leurs actifs sous gestion.



Stefan Bollinger possède trois décennies d'expérience sur les marchés financiers, où il a exercé diverses fonctions dans les domaines du négoce, de la structuration, de la vente, de la trésorerie et de la gestion de patrimoine.