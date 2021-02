Juniper Systems Limited annonce son programme de personnalisation des ordinateurs portables renforcés

BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un programme amélioré de personnalisation de produits a été annoncé par Juniper Systems Limited, pour sa gamme d'ordinateurs portables ultra-renforcés et son récepteur GNSS sub-métrique. Si la personnalisation des produits est proposée par la société depuis plusieurs années, le programme a récemment été amélioré afin d'inclure davantage d'options et de flexibilité.



En tant qu'équipementier, Juniper Systems propose désormais quatre niveaux de personnalisation de ses produits, avec des options visant à répondre aux besoins de la plupart des revendeurs à valeur ajoutée (VAR), des développeurs de logiciels indépendants en quête de matériel, ou des entreprises technologiques qui souhaitent des équipements à l'image de leur marque.

« Nous personnalisons nos produits pour des entreprises présentes dans des secteurs comme la détection des radiations, la prospection et la cartographie, le bâtiment ou encore le contrôle des machines », a déclaré M. Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited. « Nous étendons actuellement nos services pour que davantage d'entreprises puissent profiter des bénéfices que procure la customisation des ordinateurs de ce type ».

Les ordinateurs ultra-renforcés de Juniper Systems peuvent être personnalisés, notamment la tablette durcie Mesa® 3, un produit-phare de la gamme, ainsi que les ordinateurs portables renforcés Allegro™ 3 et Archer™ 3, sans oublier le récepteur GNSS sub-métrique Geode™ GNS2.

La société a lancé son programme sur quatre niveaux de personnalisation, de l'aspect général à l'intégration parfaite d'accessoires spécifiques :

Le niveau 1 apporte principalement des améliorations cosmétiques, avec les logos personnalisés, les couleurs de la marque, les cartons et les étiquettes d'expédition, ainsi que des options pour le placement du logo et des coordonnées.

apporte principalement des améliorations cosmétiques, avec les logos personnalisés, les couleurs de la marque, les cartons et les étiquettes d'expédition, ainsi que des options pour le placement du logo et des coordonnées. Le niveau 2 permet d'ajouter des fonctionnalités exclusives, telles qu'un imageur de codes-barres, une puce RFID, une radio, des capteurs et des intégrations CAN (Controller Area Network), pour n'en citer que quelques-unes.

permet d'ajouter des fonctionnalités exclusives, telles qu'un imageur de codes-barres, une puce RFID, une radio, des capteurs et des intégrations CAN (Controller Area Network), pour n'en citer que quelques-unes. Si les intégrations internes ne sont pas réalisables, elles peuvent être ajoutées de l'extérieur avec une personnalisation de niveau 3 , tout en conservant l'indice IP68 ultra-robuste de l'ordinateur et ses caractéristiques ergonomiques.

, tout en conservant l'indice IP68 ultra-robuste de l'ordinateur et ses caractéristiques ergonomiques. Le niveau 4 permet des personnalisations du système d'exploitation, telles qu'un logo ou un écran de présentation au démarrage, l'ajout d'applications propriétaires et des accessoires personnalisés.

Les niveaux de personnalisation peuvent être mélangés, en veillant à ce que chaque client obtienne exactement ce dont il a besoin pour son activité.

Si les ordinateurs de Juniper sont fabriqués à Logan, dans l'Utah, aux États-Unis, ils sont expédiés depuis le siège social de la région EMEA près de Birmingham, au Royaume-Uni, site qui en assure également la maintenance. Le centre de services gère les réparations et offre une assistance technique en direct. Grâce à sa proximité avec l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde, il permet d'éliminer les frais d'expédition coûteux et les délais importants parfois occasionnés avec les fabricants basés en Extrême-Orient.

Les personnalisations de Juniper Systems peuvent être mises en œuvre moyennant des quantités minimales inférieures à celles d'autres équipementiers ; les clients peuvent ainsi se permettre d'estampiller leur appareil avec leur marque sans s'engager sur des volumes excessifs. Cette option est particulièrement avantageuse pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent un produit renforcé de qualité, mais ne peuvent gérer plusieurs milliers d'unités.

« Nous facilitons le processus de personnalisation, en travaillant avec chaque client à chaque étape », a déclaré M. Andy Cray, directeur technique de Juniper Systems Limited. « À partir de là, c'est le client qui choisit le niveau de complexité. Nous pouvons faire des choses simples, comme des pare-chocs de couleur personnalisée sur la tablette durcie Mesa 3, ou proposer des services plus élaborés comme la certification BIS adaptée aux expéditions en Inde. Tout dépend du client ».

Pour plus d'informations, vous pouvez regarder cette courte vidéo ou contacter directement Juniper Systems Limited au +44 (0) 1527 870773 ou par e-mail à l'adresse InfoEMEA@junipersys.com.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan, dans l'Utah (États-Unis) et à Birmingham (Royaume-Uni), Juniper Systems (https://junipersys.com) est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés, et un fournisseur de solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines de la géomatique, de l'industrie, des ressources naturelles, des applications militaires, des réseaux d'approvisionnement et des services publics.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3101b3ab-8d68-48ed-bf60-ef1eb541e133

Contact : Simon Bowe, directeur général +44 (0) 1527 870773 simon@junipersys.com https://junipersys.com Barbara Sanner, Contact auprès des médias +1 480 980 0298 barbara.sanner@junipersys.com