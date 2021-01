Juniper Systems Limited lance son nouveau logiciel Unita dans le monde entier

Synthèse :

Uinta™, un puissant logiciel de collecte de données développé par Juniper Systems Limited, est désormais disponible dans l'ensemble de l'EMOA et en Inde pour les équipes de terrain spécialisées dans la gestion d'actifs, la cartographie, les ressources naturelles et divers autres secteurs d'activité.

BIRMINGHAM (Royaume-Uni), 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited, fabricant de robustes ordinateurs portables et récepteurs GNSS, lance la commercialisation de son puissant logiciel de collecte de données Uinta™ à destination des équipes de terrain travaillant sur des tablettes équipées du système d'exploitation Microsoft® Windows 10 et ayant besoin de formulaires, de cartes et de fonctions de personnalisation détaillées.

Désormais disponible dans l'ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA), ainsi qu'en l'Inde, le logiciel Uinta (prononcer yû-in'ta) se compose d'outils de collecte de données tels que la cartographie détaillée par points, lignes et zones et la notation basée sur formulaire, tout en offrant une flexibilité et un niveau élevé de personnalisation spécifique adaptée aux besoins d'une enteprise.

« Juniper Systems fabrique depuis toujours du matériel informatique robuste. Nous sommes très heureux de proposer désormais des logiciels conviviaux destinés à de nombreux secteurs d'activité, dont la cartographie et la gestion d'actifs », a déclaré Simon Bowe, Directeur général de Juniper Systems Limited, une société implantée près de Birmingham, au Royaume-Uni. « Uinta est un logiciel intuitif et efficace qui facilite d'ores et déjà le travail sur le terrain pour les utilisateurs situés en Amérique du Nord », a-t-il précisé.

Uinta a été spécialement conçu pour offrir aux utilisateurs des options d'organisation et de personnalisation de leur collecte de données sur le terrain. De nombreux formulaires peuvent être calibrés selon des utilisations spécifiques, tandis que des outils de cartographie simples mais puissants permettent une expérience cartographique de niveau professionnel. Les modèles de projet personnalisables rendent les données collectées sur le terrain davantage porteuses de sens lors de leur analyse. Cette fonctionnalité évoluée permet de créer des documents finis destinés au client qui peuvent être envoyés directement au destinataire depuis un site de travail en temps réel.

Les options de partage de données incluent les exportations vers les formats Microsoft Excel, Adobe® PDF, KML, ainsi que d'autres applications hébergées dans le cloud. Les services cloud intégraux permettent une sauvegarde sécurisée et un partage transparent des données entre différents appareils partageant le même compte. Conçues pour être conviviales et faciles à maîtriser, les offres de Juniper Systems sont également assorties d'une assistance en direct si nécessaire.

Uinta exploite les informations GNSS internes des appareils et peut se connecter à de puissants récepteurs GNSS externes tels que le récepteur GPS submétrique Geode GNS2 également développé par Juniper Systems. Cette flexibilité permet à chaque utilisateur de sélectionner les meilleurs outils en fonction de chaque projet. La navigation intégrale est également incluse afin de retracer l'emplacement de n'importe quel point de données précédemment ajouté.

« Uinta est une solution raffinée pour le marché approprié », a déclaré Andy Cray, directeur technique de Juniper Systems Limited. « Cela va à coup sûr devenir le logiciel préféré des professionnels ayant besoin de plus de flexibilité dans leur collecte de données, notamment dans les domaines de la cartographie, de l'irrigation commerciale, de la gestion d'actifs et des ressources naturelles ».

Le logiciel Uinta est proposé avec des options de licence flexibles et compatible avec les appareils Microsoft Windows 10. Il se destine aux équipes de terrain souhaitant utiliser toute la puissance d'un système d'exploitation de bureau complet sur une tablette portative. Utilisé sur la robuste tablette Mesa de Juniper Systems, Uinta peut fonctionner en continu avec une autonomie maximale de 8 heures en une seule charge de batterie. Le lancement de Uinta sur l'ensemble de la région EMOA et en Inde permet désormais d'y accéder dans le monde entier.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan, dans l'Utah (États-Unis) et à Birmingham (Royaume-Uni), Juniper Systems (https://junipersys.com) est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés, et un fournisseur de solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines de la géomatique, de l'industrie, des ressources naturelles, des applications militaires, des réseaux d'approvisionnement et des services publics.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82848a50-26f3-48e8-9db3-0787cce01a26/fr

Contact : Simon Bowe, Directeur général +44 (0) 1527 870773 simon@junipersys.com https://junipersys.com Barbara Sanner, contact pour les médias +1 480 980 0298 barbara.sanner@junipersys.com