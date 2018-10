Jupiter AM lance Jupiter US Equity Long Short

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter lance le fonds Jupiter US Equity Long Short, un compartiment de la sicav Jupiter Global Fund. Géré par Darren Starr, gérant qui a rejoint en avril dernier l’activité dédiée aux stratégies alternatives liquides du gestionnaire d'actifs, le fonds cherchera à générer un rendement absolu sur une période glissante de trois ans, indépendamment des conditions de marché.Le fonds Jupiter US Equity Long Short constituera un portefeuille concentré de 40 à 60 actions d'entreprises basées ou exerçant la plupart de leurs activités aux États-Unis. Le fonds détiendra des positions longues et des positions courtes, offrant la possibilité de se protéger contre les périodes baissières des marchés, tout en cherchant à réduire la corrélation avec la performance globale des marchés et à limiter la volatilité mensuelle des rendements du portefeuille." L'univers des solutions alternatives liquides a connu une croissance rapide au cours des dernières années, malgré des rendements assez médiocres. De nombreux investisseurs ont été déçus par les faibles niveaux de prise de risque, les frais élevés et les fortes corrélations avec les marchés actions. Le fonds Jupiter US Equity Long Short a été spécialement conçu pour répondre à ces préoccupations. " a déclaré Magnus Spence, Directeur des investissements alternatifs.