Jupiter AM lance son activité CGP en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter Asset Management annonce le lancement en France de son activité dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et à leurs clients. Le lancement de cette nouvelle activité a été confié aux équipes d'ALFI Partners et ALFILUX, Tierce-Partie Marketeur (TPM). Depuis plus de 10 ans, ALFI met au service des investisseurs institutionnels français, gérants de fortune et fonds de fonds, l'expertise de Jupiter AM, reconnue en gestion active et en stratégies à fortes convictions, tout particulièrement avec les fonds Jupiter Dynamic Bond et Jupiter European Growth.Maintenant, Jupiter AM souhaite également donner accès à ses stratégies d'investissement en actions et obligations internationales aux Conseillers en Gestion au travers de 3 fonds illustrant son savoir-faire : Jupiter Dynamic Bond; Jupiter Flexible Income et Jupiter Financial Innovation.Ils sont déjà référencés chez Generali Patrimoine, Cardif, et devraient être très prochainement disponibles auprès d'autres compagnies d'assurance et plateformes de distribution." Cette activité devrait représenter 20% de la clientèle de Jupiter en France à horizon 4 ans " affirme Thomas Ibanez, qui a été spécialement recruté chez ALFI Partners pour développer cette activité pour le compte de Jupiter AMCe développement de la clientèle CGP s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de distribution offensive menée sous l'impulsion d'Andrew Formica, CEO de Jupiter depuis mars 2019 et de Phil Wagstaff qui a rejoint la société en mai dernier en tant que Global Head of Distribution.