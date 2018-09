Jupiter AM lance un fonds Flexible Income géré par Talib Sheikh

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter lance le fonds Jupiter Flexible Income, un compartiment de la sicav Jupiter Global Fund. Géré par le directeur de la stratégie multi-actif, Talib Sheikh, le fonds aura pour objectif d'atteindre un niveau soutenu de revenus réguliers sur plusieurs classes d'actifs à l'échelle mondiale. Le rendement initial devrait être de 4 à 6%1 dans la perspective d'une croissance du capital à long terme (trois à cinq ans).Talib Sheikh a rejoint Jupiter AM en juin dernier. Auparavant il travaillait chez JP Morgan Asset Management où il était directeur général et gérant pendant près de 20 ans.Talib Sheikh dispose d'un historique de performances solides sur la gamme de produits multi-actifs, y compris sur l'obligataire, le flexible équilibrée et le rendement cible.En maintenant un équilibre prudent entre les stratégies génératrices de rendement, en mettant l'accent sur la croissance dans le temps et avec une gestion des risques disciplinée, le fonds Flexible Income de Jupiter AM cherche à offrir à ses clients une solution d'investissement complète, transparente et cohérente.Le fonds investira dans le monde entier, dans divers actifs générateurs de rendement, dans toute la structure du capital, à la fois dans des catégories d'actifs traditionnelles et non traditionnelles.Conformément à la philosophie d'investissement globale de Jupiter AM, le fonds ne s'imposera aucune contrainte et reposera sur une forte conviction en termes de style.