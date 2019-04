Jupiter AM nomme Mark Nichols gérant de sa stratégie European Growth

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter AM annonce la nomination de Mark Nichols en tant que gérant et membre de l'équipe en charge de la stratégie European Growth de Jupiter AM. Précédemment Mark travaillait pour Columbia Threadneedle. Il était le co-gérant de la stratégie European Select dont l’encours s’élevait à 4,7 milliards d'euros. Sa nomination s'inscrit dans le cadre du développement de l'une des plus importantes directions des investissements de Jupiter AM - les actions européennes – et permet de préparer dans les meilleures conditions les changements à venir au sein de cette équipe qui gère plus de 11 milliards.Après une période de transition nécessaire, Mark deviendra le gérant principal de la Sicav Jupiter European Growth dont l'encours atteint 2,8 milliards d'euros et du Unit Trust correspondant qui compte 6,2 milliards d'euros. Avant la fin de l'année, Alexander Darwall, actuellement Responsable de la stratégie Jupiter European Growth et gérant de ces deux fonds, quittera ses fonctions pour se concentrer sur les investment trusts basés sur cette stratégie et les fonds dédiés institutionnels de long terme.Mark Nichols dispose de 18 ans d'expérience dans le domaine des investissements en actions européennes, ayant débuté en 2001 au sein de l'équipe European Equities d'Invesco. Chez Columbia Threadneedle, Mark était co-gérant de la stratégie European Select avec 4,7 milliards d'euros d'encours et, auparavant, il était le gérant principal European Growth & Income de F&C (aujourd'hui BMO).