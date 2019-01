Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter AM a nommé Mark Richards au poste de stratégiste au sein de l’équipe multi-actif en plein développement, sous la responsabilité du directeur de la stratégie Multi-Actifs, Talib Sheikh. Le rôle de stratégiste constitue une nouveauté pour la société de gestion et donnera à Mark Richards la liberté nécessaire pour tirer avantage des différentes expertises en actions et en macroéconomie des équipes d’investissement de la société. Son objectif sera d'identifier les thèmes clés du marché et de formuler la réponse la plus adaptée à travers les portefeuilles Multi-Actifs de Jupiter AM.Mark Richards travaillait auparavant chez JPMorgan où il a été pendant trois ans stratégiste Multi-Actifs, et avant cela il occupait un poste similaire chez Pimco et au Crédit Suisse.A la suite de la nomination de Mark Richards, Joseph Chapman a été promu au poste d'assistant gérant au sein de l'équipe Multi-Actifs. Joseph Chapman a rejoint Jupiter AM en 2010 et était précédemment analyste quantitatif en charge des convertibles internationales et des stratégies Multi-Actifs.