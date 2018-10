Jupiter AM promeut Katharine Dryer Directrice Adjointe des investissements

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter annonce la promotion de Katharine Dryer au poste nouvellement créé de Directrice Adjointe des investissements (CIO). Katharine rejoint Jupiter en 2013 en tant que Directrice du département « Product Specialist » obligataire et devient en 2016 Directrice des investissements obligataires et multi-actifs. En tant que CIO Adjointe, Katharine sera chargée d’administrer au quotidien le pôle CIO de Jupiter, ainsi que le management d’un certain nombre de gérants actions des marchés développés.Elle conservera ses responsabilités actuelles au sein des secteurs obligataire et multi-actif, et dirigera également l'équipe de " product specialists ".