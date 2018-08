Jupiter AM reste prudent face au risque de manque de liquidité sur le marché obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter AM craint que le marché soit en difficulté au cours des prochains mois, lorsqu'il s'agira de supporter la montée en puissance du programme de resserrement monétaire de la Fed. "Ils prévoient d'intensifier le rythme sur le second semestre de cette année, encouragés par une croissance américaine solide et les inquiétudes sur une accumulation de pressions inflationnistes", rappelle Ariel Bezalel, directeur de la Stratégie Obligataire de Jupiter AM."Au troisième trimestre, la Fed essaiera de réduire son bilan de 40 milliards de dollars par mois puis de 50 milliards par mois au quatrième trimestre – ce qui représente presque 3 mille milliards de resserrement quantitatif sur toute l'année 2018", ajoute-t-il, soulignant que ce retrait de liquidités se combinera avec des hausses de taux.Le marché prévoit deux autres hausses des taux d'intérêts cette année et trois autres en 2019. Mais le gérant de Jupiter AM pense que la Fed sera en difficulté au-delà de ces deux années, car le resserrement de la politique monétaire peut simplement induire une volatilité trop importante sur les marchés financiers et en retour avoir un effet négatif sur la croissance mondiale."En tant qu'investisseur en obligations flexibles au niveau mondial, je pense qu'une approche conservatrice, incluant une exposition aux Bons du Trésor américain à moyen et à long terme et une approche très sélective de l'investissement au capital des entreprises, est une façon judicieuse d'investir dans l'environnement actuel. Dans un marché que nous croyons vulnérable à des chocs imprévus, la prudence demeure notre mot d'ordre", assure Ariel Bezalel, directeur de la Stratégie Obligataire de Jupiter AM.