Jupiter AM trouve encore de la valeur dans les courbes de taux des marchés développés

Ariel Bezalel et Harry Richards, Gérants, Fixed Income chez Jupiter AM, continuent de penser que les États-Unis se rapprochent d'un atterrissage brutal, à cause d'une transmission plus faible du crédit. En ce qui concerne l'inflation, ils voient toujours des facteurs structurels qui indiquent une baisse de l'inflation à l'avenir, les prix des biens de consommation et des matières premières y contribuant de manière déterminante.



Le résultat d'une croissance et d'une inflation plus faibles aux États-Unis justifierait moins la poursuite du resserrement de la politique monétaire par la Fed. Les gérants pensent donc que le moment pourrait bientôt être venu pour la Fed de marquer une pause.



Dans le cadre de leur stratégie obligataire, et compte tenu du fait que les taux peuvent encore baisser sensiblement dans les 12 à 18 mois à venir, les obligations gouvernementales leur semblent à nouveau constituer une couverture efficace contre la volatilité du crédit.



" En dépit d'une récente réévaluation des prix, nous trouvons encore de la valeur dans les courbes de taux des marchés développés (en particulier les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande) et de certains marchés émergents (la Corée du Sud et le Brésil) ", précisent Ariel Bezalel et Harry Richards.



Ces derniers maintiennent une allocation aux marchés du crédit, avec une certaine préférence pour les secteurs défensifs à faible duration et le papier sécurisé. Ils ont cependant réduit progressivement leur exposition globale au crédit ces dernières semaines.



" De nouveaux signes de faiblesse macroéconomique pourraient nous amener à adopter une position plus conservatrice à l'égard des entreprises ", préviennent les deux gérants.